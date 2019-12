Tyler, le créateur sort deux nouvelles chansons

Tyler, le créateur clôture l'année 2019 avec deux autres surprises.

Lundi, le rappeur de Golf Wang a sorti "BEST INTEREST", un "brouillon" qui n'a pas fait son album nominé aux Grammy Awards IGOR. Au cours de la piste accélérée de deux minutes, Tyler réfléchit à une relation secrète.

"Je peux jouer le côté ni ** un rôle facile mais pas trop longtemps / je suis du côté ni ** a", rappe-t-il. "Je dois me faufiler et me cacher avec cha / Je veux te voir gimmie cinq minutes / Paparazzi a obtenu comme cinq photos."

Avec la chanson, il a également publié un visuel qu'il a tourné en conduisant un bateau à travers un marécage rempli d'alligators. "Une chanson dont je n'ai jamais pu finir complètement IGOR sessions », a déclaré Tyler. «Je ne voulais pas qu'il repose sur un disque dur. filmé sans musique, dans l'espoir qu'il se synchronise, un succès! »

De plus, Tyler a offert aux fans une toute nouvelle chanson intitulée "GROUP B." Au-dessus de l'échantillon émouvant, il rappe sur les connexions ("Trouvez un jeune minet se faire sucer les mamelons") et renouvelle son contrat avec Sony pour 12 millions de dollars ( «Je pousse 30 mais la peau dit différent, eh bien / Si je joue mon dernier contrat, j'ai prolly 12»).

IGOR, sorti en mai, a fait la liste des meilleurs critiques de l'année de nombreux critiques et a été nominé pour le meilleur album de rap aux Grammys 2020.