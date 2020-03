Tyler Whitman a des conseils importants sur l’achat d’une maison pendant une épidémie de coronavirus

Tyler Whitman de Million Dollar Listing New York a un message très important pour tous ceux qui veulent acheter une nouvelle maison: c’est le moment idéal pour investir dans l’immobilier.

Tyler Whitman | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Whitman a partagé une vidéo sur Instagram qui traitait de l’achat d’une maison pendant une période de transition comme un cycle électoral. Cependant, il a également déclaré que ce conseil peut être appliqué à toutes les situations incertaines comme le coronavirus. Whitman a accompagné sa vidéo d’un article qui a exhorté les acheteurs de maisons à comprendre que les moments incertains peuvent être le moment le plus intelligent pour frapper.

Il a commencé son poste par une déclaration assez déclarative. «ÉCOUTEZ! J’ai fait cette vidéo il y a environ un mois alors que le coronavirus n’était pas le sujet brûlant qu’il était en ce moment. MAIS… vous pouvez remplacer «élection» par «guerre» «coronavirus» «krach boursier» N’IMPORTE QUEL…. . “

Les bonnes affaires abondent en période d’incertitude

Whitman a ajouté qu’investir dans l’immobilier pendant une période incertaine, c’est quand vous pouvez obtenir beaucoup. «Le point reste le même. Investir dans l’immobilier en période d’incertitude, c’est quand vous obtenez des offres. Ou ou!!! Vous pouvez suivre les masses, acheter quand tout le monde achète et payer le meilleur prix », a-t-il écrit.

Il a ajouté que c’est en fait une décision assez intelligente d’acheter pendant des périodes effrayantes comme la chute du marché boursier ou le coronavirus. “Si vous voulez gagner le jeu, arrêtez de faire ce que font vos amis et achetez un bien immobilier quand ça fait peur. C’est là que vous gagnez. Aujourd’hui serait un excellent exemple d’une journée pour gagner », a-t-il poursuivi. “On se voit à la table de clôture.”

Whitman a également partagé ce message dans son histoire Facebook en ajoutant: «C’est mon conseil le plus fort et le plus sérieux pour vous tous cette année. Je ne blague pas. Vous pourrez me remercier plus tard. ”

Les prévisions de marché pour 2020 semblent ensoleillées

Les prévisionnistes du marché ont prédit en janvier que 2020 devrait être une année décente pour l’achat d’une maison, rapporte MarketWatch. Cependant, les économistes soulignent qu’il s’agit d’une prédiction précoce et que le marché pourrait connaître les hauts et les bas typiques.

«Les gens du logement sont les plus optimistes, mais il faut beaucoup d’optimisme pour acheter une maison et bloquer vos revenus pendant 30 ans», a déclaré Nela Richardson, stratège en investissement chez Edward Jones. “Les prévisions commencent généralement positives et optimistes au début de l’année, puis vous les verrez modérées d’ici la fin.”

Mais il y a de bonnes raisons de rester optimiste. Malgré la chute brutale des marchés boursiers, le krach boursier de 2008 ne devrait pas se reproduire, rapporte Curbed. De plus, les nouvelles du coronavirus ont entraîné une réduction du taux. “Les taux sont tombés à environ 3,5%, et la Réserve fédérale a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle réduisait son taux d’intérêt cible d’un demi-point de pourcentage, ce qui entraînerait généralement une baisse encore plus importante des taux hypothécaires”, selon Curbed.

Le marché de l’achat d’une maison reste extrêmement concurrentiel. Mais il peut falloir quelque chose comme le coronavirus pour atténuer la demande, ce qui pourrait offrir de nombreuses opportunités aux acheteurs, en particulier dans les marchés étroits. Bien que les prix ne devraient pas baisser, ils pourraient ne pas continuer à monter en flèche.