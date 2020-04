Tyler Whitman a la réponse au gain de poids pandémique

Si votre vie en quarantaine se compose de Netflix, de beignets, de vin, répétez, Tyler Whitman de Million Dollar Listing New York a un moyen de sortir de la folie.

La lutte pour la «quarantaine 15» est réelle et une multitude de personnes qui adhèrent aux directives et restent à la maison mangent leurs sentiments plus que jamais. Les mèmes de prise de poids apparaissent partout. “Donc, après cette quarantaine, les producteurs de My 600 Pound Life vont-ils me trouver”, a raconté Eater dans un meme.

Whitman, qui a partagé son parcours de perte de poids émotionnel, n’est pas sur le point de laisser cela arriver à lui ou à l’un de ses plus de 1200 membres du groupe Facebook The Human ROI. Whitman a créé le groupe pour aider la communauté à trouver un moyen de retrouver la santé et le bien-être. Il a de nouveau enflammé la page en sachant combien les gens ont du mal.

Whole30 est de retour (bébé)

Ce sera Whitman et le troisième tour du groupe de faire le plan de santé et de nutrition, le Whole30. Il a lancé le groupe en novembre, puis a de nouveau rejeté le défi en janvier.

Qu’est-ce que Whole30? Whole30 est basé sur la consommation d’aliments entiers pendant 30 jours. Vous devez éviter bon nombre des envies que vous ressentez actuellement comme le sucre, les légumineuses, les produits laitiers et les pâtisseries. Aussi, oui, posez le vin (et tout cocktail).

S’il y a quelqu’un qui comprend les frustrations liées à la perte de poids, c’est Whitman. Il a perdu plus de 200 livres à couper le souffle grâce à la chirurgie de perte de poids, mais aussi en faisant des choix alimentaires intelligents et en faisant de l’exercice. Mais il sait que la perte de poids initiale doit être maintenue et que des choix judicieux ne doivent pas passer par la fenêtre (même en cas de pandémie).

“Vous savez, une chose qui m’est vraiment ressortie est tout ce concept de faire la bonne chose, vous savez, et vous pouvez commencer à tout moment”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet en janvier. “Vous savez, tellement de gens sont comme, oh, je vais commencer lundi.”

Commencez maintenant

Whitman a commencé le Whole30 le 1er avril (et ce n’était pas non plus une farce du poisson d’avril). Il a fait une petite vidéo pour rappeler au groupe les règles. «À partir du 1er avril, où nous nous engageons tous à ne pas boire d’alcool, à ne pas manger de sucre ajouté, de légumineuses, de produits laitiers ou de céréales», dit-il.

Il ajoute que vous pouvez toujours manger de la viande, des légumes, des fruits. De plus, son groupe est extrêmement interactif avec de nombreuses recettes de partage sur une base régulière. “Et je pense que cela va être bon pour notre santé mentale, notre âme et notre bien-être”, dit-il. «Il n’y a pas grand-chose sur lequel nous pouvons nous concentrer en ce moment. Il n’y a pas grand-chose que nous contrôlons. Nous contrôlons ce que nous mettons dans notre bouche. »

Whitman sera également mis en ligne tous les jours, partageant son esprit et sa sagesse. Il va également faire du vélo, ce qu’il a fait en janvier. Bien que les résultats soient incroyables, il a déclaré que cette étape supplémentaire était complètement facultative.

Whitman dit que vous limitez essentiellement vos journées riches en glucides au mercredi, samedi et dimanche. Le reste de la semaine, il devient faible en glucides. Cela signifie pas de fruits ou de légumes féculents les jours à faible teneur en glucides. Le meilleur ami de Whitman est en quarantaine avec lui donc il fait Whole30 aussi.

Rejoignez le groupe maintenant et évitez la quarantaine 15!