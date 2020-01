Tyra Banks et son petit ami Louis Bélanger-Martin sont “très amoureux”

Bon pour Tyra.



Cela fait un certain temps que Tyra Banks n’a été liée à personne sur le front romantique. Le top model a été lié à un certain nombre de visages connus au cours des années de sa carrière tels que Will Smith, Seal, Jonn Singelton et plus encore. Page Six rapporte maintenant que le nouvel homme de Tyra, l’homme d’affaires canadien Louis Bélanger-Martin, va toujours bien.

Emma McIntyre / .

Selon la publication, le duo sort depuis plus d’un an et serait “plutôt heureux”. Apparemment, quand il ne voyage pas pour le travail, il est toujours aux côtés de Tyra et même ses amis sont tous conscients de son nouvel amour puisqu’elle a été “très rapide à le présenter comme son homme”. Le couple a récemment été aperçu au TCL Chinese Théâtre pour la première de Bad Boys For Life à Hollywood.

Leur première sortie publique ensemble a eu lieu en octobre de l’année dernière quand ils ont été vus avoir un rendez-vous romantique et plus tard, ils auraient emménagé ensemble.

Tyra a un fils avec son ex, Erik Asla, nommé York et a précédemment détaillé les difficultés qu’elle a connues pour subir une fécondation in vitro. “Je pense que j’ai de la chance, vous savez, je l’ai fait pendant environ un an et demi de FIV et certaines femmes le font depuis des années et des années”, a-t-elle déclaré.

.