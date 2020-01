Tyrese Gibson confirme la sortie du premier trailer de Morbius demain

Tyrese Gibson a confirmé que la première bande-annonce du film solo Morbius de Sony arrivera en ligne demain.

L’univers des personnages Marvel de Sony devrait se poursuivre après le succès financier massif de Venom avec Morbius plus tard cette année. Il y a quelques jours, une image du Morbius de Jared Leto a fait surface en ligne et a été bien accueillie par les fans. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles la première bande-annonce de Morbius pourrait bientôt arriver.

Dimanche, la star de Morbius, Tyrese Gibson, a confirmé les rumeurs selon lesquelles la première bande-annonce était en route et a révélé qu’elle arriverait demain matin. De plus, Tyrese Gibson a décidé d’annoncer la date de la bande-annonce de Morbius avec une vidéo de lui utilisant un lance-flammes via son Instagram. Vous pouvez consulter l’annonce de la bande-annonce Morbius de Tyrese Gibson avec un lance-flammes ci-dessous.

Le film sera basé sur la bande dessinée Marvel Morbius the Living Vampire mettant en vedette l’anti-héros populaire, qui est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man # 101. Dans les bandes dessinées, le célèbre scientifique Dr Michael Morbius a tenté de se guérir d’une maladie sanguine rare et a donc développé une forme de vampirisme à la place.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Morbius sortira en salles le 31 juillet 2020.

Source: Instagram

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.