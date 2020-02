Tyrese Gibson veut toujours que Warner Bros lui permette de jouer à Green Lantern

Tyrese Gibson est toujours intéressant à jouer à Green Lantern, car Warner Bros lui permet de le faire.

Depuis un certain temps, Tyrese Gibson s’est proclamé le digne récipiendaire du rôle de Green Lantern. Cependant, Tyrese Gibson n’a pas eu beaucoup d’occasions d’assumer le rôle étant donné que Warner Bros.n’a pas officiellement annoncé un film solo de Green Lantern, car il n’y a eu aucune mise à jour sur Green Lantern Corps. Les gens derrière le DCEU (et Warner Bros.) dans leur ensemble entreprennent actuellement des projets autonomes plus risqués qui ne s’alignent pas particulièrement avec un univers partagé. En plus du film Green Lantern, Warner Bros. a mis en lumière une série télévisée inspirée de Green Lantern soutenue par Greg Berlanti pour HBO Max.

Malgré toutes les variables empilées contre lui, Tyrese Gibson est toujours déterminé à jouer à Green Lantern si Warner Bros. lui en donne l’occasion. S’adressant à Comicbook.com lors du concert de F9, Tyrese Gibson a été invité à savoir s’il y avait une mise à jour le concernant jouant Green Lantern. Tyrese Gibson a répondu en disant qu’il attend l’appel téléphonique de Warner Bros. mais il a aussi Morbius à espérer.

“Je n’ai aucune mise à jour. J’espère juste qu’ils m’appellent. J’espère qu’ils m’appellent. C’est un rôle que je suis très passionné de jouer, mais en ce moment, l’accent est mis sur ce film de Morbius. C’est la franchise dérivée de Spider-Man, Morbius, Venom, Marvel, et je suis simplement ravi de pouvoir faire partie de cette franchise. J’adore le Fast & Furious, mais je voulais faire partie d’une autre franchise. Parce que la dernière fois que j’étais dans une franchise, c’était Transformers, ce qui n’est pas trop minable. »

Tyrese Gibson semble avoir beaucoup empilé dans son assiette, mais recevoir l’appel de Warner Bros pour jouer à Green Lantern semble être la cerise sur le gâteau. Pendant des années, Tyrese Gibson s’est peint lui-même comme la lanterne verte parfaite pour Warner Bros. et le DCEU. Les fans attendent patiemment que Warner Bros.publie un film ou une émission de télévision basé sur John Stewart, et bien qu’il y ait deux projets Green Lantern en développement, on ne sait pas si Tyrese Gibson aura l’opportunité de réaliser son rêve.

Green Lantern Corps est actuellement en développement avec Geoff Johns à bord en tant qu’écrivain et producteur. Tous les détails sur Green Lantern Corps sont actuellement secrets, bien que le projet s’inspire du travail de Geoff Johns sur les nouvelles bandes dessinées de 52 Green Lantern avec Hal Jordan et John Stewart qui devraient apparaître dans le film.

Green Lantern Corps est l’un des nombreux projets actuellement développés par Warner Bros. et DC. Ces projets incluent The Batman, le film autonome Flash, Black Adam, Shazam 2, Supergirl, New Gods et Nightwing.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

