Tyrese suggère que le thriller policier “noir et bleu” a été “supprimé” en raison du racisme

Il a longuement parlé de son récent film.



Tous les films ne seront pas un succès au box-office, mais Tyrese Gibson prétend qu’il sait exactement pourquoi son film Black and Blue n’a pas été un succès commercial. Le film met en vedette Naomi Harris en tant qu’officier de la Nouvelle-Orléans qui arrive à capturer la police tirant sur la mort d’un trafiquant de drogue sur sa caméra corporelle. Plus tard, elle se rend compte que les officiers corrompus sont responsables et établit des liens avec la seule personne qu’elle sait l’aidera à rester en vie tout en abattant les pouvoirs méchants en place.

Neilson Barnard / Personnel / .

Le film avait un budget de 12 millions de dollars et rapportait près de 23 millions de dollars. Le thriller d’action n’était pas le succès à succès que les producteurs espéraient, en particulier avec un casting qui comprenait également Frank Grillo, Mike Colter, Reid Scott et Tyrese Gibson. Ce dernier s’est récemment rendu sur sa page Instagram pour partager ses réflexions sur le manque d’élan du film, citant que le racisme était un facteur clé.

Dans une vidéo Instagram, Tyrese a partagé qu’il avait reçu des versions Blu-Ray de son film. Il a commencé par dire qu’il ne tirait généralement pas la «carte de course», mais qu’il «parlait des faits». Il a ajouté: «Lorsque Black and Blue était dans les salles, ils ne mettaient jamais le nom sur le chapiteau à moins que vous ne vous alliez spécifiquement à la réception pour demander le film, vous ne saviez même pas que le film se jouait dans certains cinémas. Il y avait tellement de gens partout sur Internet qui rendaient public ce qui se passait. Et nous le savons. “

La star de Fast & Furious a dit que les films “CG et effets spéciaux” sont tellement reconnus parce qu’ils “veulent juste faire des bénéfices. Je comprends. Je suis en dehors de ce jeu aussi. Mais quand vous faites des films comme ça, parle à la culture, qui parle à la réalité de ce que nous devons vivre chaque jour, sh * t peut devenir un peu mal à l’aise. ” Bien que le film ait été “supprimé”, l’acteur a déclaré qu’il était “tellement fier” d’avoir été impliqué avec Black and Blue.

Découvrez la vidéo complète de Tyrese et la bande-annonce de Black and Blue ci-dessous. Si vous avez vu le film, faites-nous savoir s’il vaut la peine d’être regardé.

