Tzi Ma et Kheng Hua Tan se joignent au redémarrage du Kung Fu dirigé par des femmes de la CW

Tzi Ma et Kheng Hua Tan se joignent au redémarrage de Kung Fu dirigé par des femmes

Après le Kung Fu série de redémarrage avait reçu une commande pilote à The CW le mois dernier, Deadline annonce maintenant que Tzi Ma (L’adieu, Mulan) et Kheng Hua Tan (Crazy Rich Asians) ont été sélectionnés pour devenir les premiers habitués de la série dans le prochain redémarrage dirigé par des femmes de Christina M. Kim et Greg Berlanti du drame des arts martiaux des années 1970 de David Carradine.

Ma et Kheng devraient jouer les rôles de Jin Chen et Mei-Lei, qui sont les parents de la jeune femme principale. Ils sont décrits comme des restaurateurs dont les secrets menacent de détruire leur vie tout comme ils font face au retour de leur ancienne fille.

dans le Kung Fu série de redémarrage, une crise du quart de vie amène une jeune femme sino-américaine à abandonner ses études et à entreprendre un voyage qui change la vie dans un monastère isolé en Chine. Mais quand elle revient pour trouver sa ville natale envahie par le crime et la corruption, elle utilise ses compétences en arts martiaux et les valeurs de Shaolin pour protéger sa communauté et traduire les criminels en justice … tout en recherchant l’assassin qui a tué son mentor Shaolin et la cible désormais.

La série originale a été créée par Ed Spielman, Jerry Thorpe et Herman Miller, qui a été diffusée pendant trois saisons de 1972 à 1975. Il mettait en vedette l’acteur vétéran défunt David Carradine, qui incarnait le rôle de Kwai Chang Caine. le Kung Fu la série a également été adaptée dans un film en 1986 intitulé Kung Fu: le film et il a également donné naissance à deux séries dérivées: Kung Fu: la prochaine génération et Kung Fu: la légende continue.

Co-créé par Angle mortChristina M. Kim et Martin Gero, la nouvelle Kung-Fu La série est écrite par Kim et sera produite par Greg Berlanti et Sarah Schechter par le biais de leurs Productions Berlanti avec Kim et Gero par le biais de la bannière Quinn’s House Production de Gero. Le projet a été présenté pour la première fois à FOX et a reçu un engagement pilote en 2018, mais l’accord a échoué et n’a jamais abouti.

Berlanti, un maître des émissions de télévision de super-héros, a dirigé des séries comprenant Tous américains, La Flèche, Éclair noir, DC’s Legends of Tomorrow, Le flash, Riverdale, Super Girl, Angle mort, Dieu m’a lié, La ligne rouge, Les aventures effrayantes de Sabrina, Vous, et Titans.

