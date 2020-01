“U Look Like A Lonely B * tch”

Elle a eu un peu de temps.



Deux personnes qui ont exposé tous leurs hauts et leurs bas pour que le monde les examine sont T.I. et sa femme Tameka “Tiny” Harris. Le couple a été ouvert sur ce qu’ils ont enduré dans leur relation au fil des ans, y compris les accès d’infidélité qui les ont presque amenés au tribunal du divorce. Pourtant, ils ont été capables de traverser leurs tempêtes et ont partagé que l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre les a aidés à s’en sortir, et maintenant ils vivent une vie de bonheur conjugal.

Frazer Harrison / Personnel / .

Tiny a défendu sa relation, encore une fois, récemment après qu’un troll des médias sociaux ait commenté l’une de ses photos Instagram. Tiny a partagé une image d’elle-même avec Tammy Rivera, Toya Johnson, Monica et Kandi Burruss. “Rich Wives Club of Atlanta”, a plaisanté Tiny dans la légende. “Soit nous en sommes un, soit nous en avons été un! Nous avons tous une sacrée histoire qui peut être racontée à chaque vraie femme !!”

“Vous avez tous été trompés”, a commenté une personne sur la photo. Apparemment, Tiny avait quelques minutes à perdre de sa journée bien remplie car elle a répondu deux fois au troll. “U a fait trop hue .. et nous brillons toujours ici avec ou sans un homme !! & u ??? Votre homme rentre probablement à la maison quand il choisit aussi..tlkn pour nous.” Tiny a continué, “Frm l’apparence de votre page ressemble à une b * tch solitaire. Ça doit être mauvais parce que nous avons encore des hommes qui nous aiment et bien u ???” Découvrez sa photo ci-dessous.

.