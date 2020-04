U2 fait un don millionnaire pour lutter contre Covid-19

Mexico.- L’industrie de la musique est également économiquement affectée par la pandémie du COVID-19, en particulier les musiciens qui accompagnent les artistes et qui facturent par projet, pour lesquels certains chanteurs reconnus comme

Alejandro Fernández Ils ont lancé des campagnes de financement pour les aider.

Oui, les actions ont dépassé le simple accompagnement musical de leurs fans depuis leurs studios ou les couloirs de leurs maisons, pour entreprendre des actions qui aident ceux qui vivent au quotidien.

Ainsi, Alejandro Fernández collectera des fonds pour les musiciens, et le fera à travers la chanson Cela et plus, de Joan Sebastian, est une façon de célébrer le chanteur-compositeur-interprète juste aujourd’hui alors qu’il tournait des années.

Alejandro Fernández fera don de l’intégralité des recettes de cette chanson à MúsicaMéxico COVID-19 au Mexique et au Fonds de secours COVID-19 de la Fondation MusiCares aux États-Unis.

«Ce thème sert d’hymne à cette période difficile. Nous sommes tous à la maison, isolés et séparés les uns des autres, mais nous restons connectés grâce à ce grand amour qui réside en chacun de nous. J’espère que cette chanson atteint tous les cœurs pendant cette crise. ”

Cela a été exprimé par le poulain dans une déclaration.

Cela et plus est déjà disponible sur toutes les plateformes.

Plus tard, il inclura cette version d’Eso et plus dans son album Deluxe de “Made in Mexico”.

Il s’agit d’une initiative soutenue par l’Université de Guadalajara, le Salon international de la musique pour les professionnels (FIMPRO), l’Association mexicaine des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (AMPROFON).

Alejandro a également été l’un des premiers artistes à ajouter sa voix pendant cette crise mondiale et à utiliser ses réseaux sociaux pour promouvoir l’aplatissement de la courbe et le maintien à la maison. Grâce à sa collaboration précoce avec le célèbre docteur Juan Rivera, dont les segments sont présentés dans Despierta América sur Univision et Hoy sur Televisa.

npq