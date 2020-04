Uber promet 10 millions de trajets gratuits et de livraisons aux travailleurs de la santé

Uber promet 10 millions de trajets gratuits et de livraisons de nourriture aux travailleurs de la santé et aux autres personnes touchées par COVID-19.



Uber promet 10 millions de trajets gratuits et de livraisons de nourriture aux travailleurs de la santé, aux personnes âgées et à d’autres personnes dans le besoin.

Peter Summers / .

La société a annoncé la décision sur son site Internet.

«Uber Health offre un transport gratuit aux travailleurs de santé de première ligne, les aidant à se rendre au domicile des patients et à en revenir, ainsi qu’entre les établissements de santé … Nous fournissons des repas gratuits sur Uber Eats aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé aux États-Unis et au Canada , en coordination avec les gouvernements locaux, étatiques et provinciaux. “

La société transportera également des marchandises avec Uber Freight: “Bien que la déclaration d’urgence du gouvernement fédéral soit en place, les expéditions de marchandises critiques aux États-Unis seront transportées à prix zéro par Uber Freight”, indique le site Web.

Les frais de livraison pour les commandes passées via Uber Eats ont été supprimés pour les restaurants aux États-Unis et au Canada.

Un porte-parole a déclaré qu’Uber «travaillait à distribuer ces repas et ces promenades à grande échelle dans les mois à venir et à adapter l’offre en fonction des besoins locaux les plus urgents», a déclaré un porte-parole. “Et nous couvrons les coûts associés à la livraison de nourriture, de repas et de trajets: y compris les repas Eats gratuits, le coût du trajet ou de la livraison de nourriture d’une banque alimentaire, les paiements aux chauffeurs et aux coursiers, etc.”

[Via]

.