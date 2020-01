Uber teste les pilotes pour mettre leurs tarifs

Uber apporte des modifications à sa plateforme. La société de transport privée teste une option où les conducteurs ils peuvent fixer leurs propres tarifs de voyage dans des circonstances spécifiques au lieu d’accepter les tarifs établis par l’application en Californie, selon un rapport du Wall Street Journal.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux conducteurs d’augmenter les tarifs jusqu’à cinq fois plus que le prix Uber d’origine et Cela fait partie d’une série de changements que l’entreprise met en œuvre en réponse à la nouvelle loi californienne du travail.

Le rapport explique que les augmentations sont au prix de 10% de plus et qu’elles peuvent le faire jusqu’à cinq fois le prix d’origine du voyage. L’idée est que ces caractéristiques permettent aux conducteurs à bas prix d’obtenir les premiers clients.

Pour le moment, c’est juste un test pour les conducteurs voyageant de Santa Barbara, Palm Spring et l’aéroport de Sacramento, mais Uber veut voir comment cela fonctionne dans les petites villes de Californie avant de l’étendre à d’autres marchés beaucoup plus importants tels que Los Angeles ou San Francisco.

Le nouveau système tarifaire Uber a pour mission de donner aux conducteurs une plus grande indépendance afin de mieux se conformer à la législation du travail récemment promulguée par l’État de Californie. Avec ce nouveau plan, Uber pourra continuer à classer ses pilotes cEn tant qu’entrepreneurs indépendants qui ne sont aidés qu’à trouver des passagers.

La vérité est que classer les conducteurs en tant qu’employés d’Uber cela coûterait à l’entreprise des millions de dollars par an pour la forcer fournir les prestations minimales telles que le salaire, les heures supplémentaires, l’assurance-chômage et l’indemnisation des accidents du travail.

Parallèlement au système de tarifs récemment divulgué, Uber a précédemment annoncé que les conducteurs californiens obtiendront plus d’informations sur les voyages à l’avance avant d’accepter un passager, y compris le temps de trajet, la distance, la destination et le prix estimé.

Les conducteurs californiens peuvent désormais également refuser les demandes de voyage sans pénalités. De plus, les passagers en Californie ne reçoivent plus à l’avance un prix exact; au lieu de cela, l’application présente une gamme de prix, et le prix final dépend de l’heure et de la durée réelles du voyage. Les passagers peuvent également sélectionner des pilotes spécifiques comme «favoris» pour demander à nouveau.

