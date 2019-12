Ubisoft a apparemment tué un projet secret de trois ans

Les sociétés de jeux tuent des projets tout le temps pour diverses raisons. Mais nous découvrons généralement ce qu'ils sont quand cela se produit. Pas tellement avec Ubisoft. La société a travaillé sur certains projets qui, bien que nous soyons conscients qu’ils sont en cours, sont une totale conjecture quant à ce qu’ils sont. Malheureusement, ce total a baissé de un cette semaine, la société ayant tué l'un d'entre eux.

L'un des programmeurs graphiques d'Ubisoft, Louis de Carufel, est allé sur Twitter hier et a publié quelques tweets maintenant supprimés. Vous pouvez les lire ci-dessous car elles ont été préservées par des affiches Reddit, car il dit qu'un projet sur lequel il travaille depuis trois ans a été mis en conserve. Du côté positif, personne n'a perdu son emploi, car l'entreprise a autorisé tout le monde dans l'équipe à aller travailler dans un nouveau domaine. Nous savons également que l'entreprise a 15 projets différents en cours.

La première chose que nous devons nous demander est sur quoi Ubisoft aurait-il pu travailler pendant tout ce temps pour finalement être annulé? C’est à peu près acquis qu’à un moment donné, nous aurons probablement un nouveau Assassin’s Creed, un nouveau En être loin au cours des prochaines années, des tonnes de contenu Tom Clancy Jeux. Probablement Just Dance 2021 est en préparation, Watch Dogs: Legion est en route, le Os du crâne jeu de pirate en route. Et, bien sûr, les plans toujours répandus pour une nouvelle Splinter Cell jeu et les grondements récents d'un nouveau Mario + Lapins Crétins suite. C'est donc un plaisir pour les développeurs de choisir si vous faites partie de cette équipe de 200 membres.

