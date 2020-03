Uff papa! Ozuna est exposé mojadito et combien il est beau Regardez la vidéo!

Le chanteur portoricain surprend à nouveau ses fans et cette fois, c’est la rage de partager une vidéo pertinente. Vous ne cesserez de le regarder!

5 mars 2020

Ozuna a ravi ses milliers de fans à travers le monde en téléchargeant un audiovisuel impressionnant qui vous laissera sans voix. Et c’est que le Claros aux yeux noirs semble danser de façon provocante, mais totalement mouillée!

Le plus impressionnant de la vidéo est que l’interprète de “China”, “Addict” entre autres, était chez lui et pour se rafraîchir a choisi de prendre une douche OMG!

Et sous la douche et avec beaucoup de mousse sur la tête, l’auteur-compositeur-interprète et acteur commence à chanter et à danser exotique en enregistrant avec son téléphone portable. Quelle tentation!

Bien sûr, le chanteur de genre urbain a été enregistré à partir de la taille, suscitant la curiosité de beaucoup de ses fans qui n’ont pas fini de regarder la vidéo.

Comment les fans attendus de Ozuna ils ont envahi la toile des cœurs et avec des milliers de messages pour lui: “Mon bel amour!” C’est très bon “étaient quelques-uns des commentaires qu’il a reçus Ozuna.

