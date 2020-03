«Ugly Betty» Streaming Saison 1 – Meilleurs épisodes à regarder [Video]

HISTOIRES CONNEXES

Avec des émissions en réseau qui englobent des options de streaming précoces et infinies à notre disposition, l’expérience de visionnage en commun devient une rareté. Entrez dans le TVLine Binge Club, une nouvelle occasion pour tout le monde de revenir sur la même page – ou du moins la même chaîne – pour réfléchir sur des émissions classiques qui nous ont réunis.

LE SPECTACLE | Ugly Betty (ABC, 2006-2010)

LE CASTING | America Ferrera, Eric Mabius, Ana Ortiz, Michael Urie, Becki Newton, Ashley Jensen, Tony Plana, Mark Indelicato, Christopher Gorham, Alan Dale, Rebecca Romijn, Judith Light et Vanessa Williams

Pourquoi nous l’avons choisi | Pour commencer, voyez-vous ce casting? Le fait que nous ayons à passer une heure par semaine avec tant de stars de la télévision authentiques, soit au début, soit au sommet de leur carrière, ressemble maintenant à un cadeau que nous tenions tous pour acquis. De plus, comme Ugly Betty a terminé sa saison de quatre saisons un an avant le lancement de TVLine, nous n’avons jamais pu couvrir l’émission en temps réel – et vous savez que nous aurions été partout.

QUE REGARDER | Pour les besoins de cette frénésie particulière, nous nous concentrons sur la première saison primée du Golden Globe Award de la comédie, tout en jetant un coup d’œil vers l’avenir pour voir où Betty & Co. finiront. C’est une chance pour les fans de longue date – des gens pour qui le nom Alec Mapa signifie vraiment quelque chose! – revenir sur un vieux favori avec des yeux frais. (Si vous n’avez jamais regardé le joyau inspiré de telenovela auparavant, vous devriez vraiment regarder la première saison en entier. Vous ne le regretterez pas.)

À cette fin, votre mission consiste à regarder les épisodes suivants – qui sont tous disponibles sur Hulu – avant la première réunion officielle de TVLine Binge Club le jeudi 2 avril à midi HE:

1. «Pilot» (Saison 1, épisode 1) – REGARDER

2. «In or Out» (Saison 1, épisode 13) – REGARDER

3. «Punch Out» (Saison 1, épisode 19) – REGARDER

4. «East Side Story» (Saison 1, épisode 23) – REGARDER

5. «Bonjour au revoir» (saison 4, épisode 20) – REGARDER

La «réunion» de jeudi commencera par une ventilation de ce que nous avons glané de ces cinq épisodes, suivi de ce que nous espérons être un débat animé (et civil!) Dans la section des commentaires. Soyez prêt à discuter, entre autres questions urgentes, si l’émission aurait dû «y aller» avec Betty et Daniel.

Remarque: les commentaires sont actuellement fermés pour éviter de démarrer la conversation tôt. De plus, vous n’avez pas le temps de commenter – vous avez des épisodes à cuire!