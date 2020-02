UK Drill Rappers Skengdo x AM Drop Mixtape “EU Drillas”

Skengdo x AM est de retour avec son tout nouveau projet, EU Drillas. Les deux rappeurs se sont imposés comme deux des voix les plus importantes du mouvement britannique en ce moment, mais alors que le genre made in Chicago se développe à l’échelle mondiale, Skengdo et AM emmènent leurs talents dans les poches de l’Europe sur leur nouveau projet. Chaque piste du projet est en collaboration avec un artiste de forage ailleurs en Europe comme la Suède, la Hollande, l’Irlande et l’Allemagne. D’un point de vue nord-américain, il est incroyable de voir à quel point l’influence du chef Keef s’est imprégnée du tissu du hip-hop à l’échelle mondiale.

Si vous souhaitez approfondir la scène de forage en constante expansion au Royaume-Uni et en Europe, ce projet est ce dont vous avez besoin. Vérifiez-le et sonnez dans les commentaires.

