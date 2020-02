Ulrikke Brandstorp sera le représentant de la Norvège avec “Attention”

La Norvège a déjà un représentant pour le Festival Eurovision 2020. Le chanteur Ulrikke Brandstorp a été déclaré vainqueur du Grand Prix Melodi ce samedi 15 février et sera la voix du pays scandinave lors de la réunion de Rotterdam en mai prochain. Après avoir remporté la présélection norvégienne classique, Brandstorp Il tentera de conquérir toute l’Europe avec son thème “Attention”, une ballade épique composée par elle-même, Christian Ingebrigtsen et Kjetil Mørland, représentantes du même pays lors de l’édition 2015.

Ulrikke Brandstorp, représentant de la Norvège à l’Eurovision 2020

Montrant son impressionnant flux de voix et avec un spectacle à la hauteur, pyrotechnie incluse, Brandstorp a reçu la faveur des spectateurs lors de la soi-disant “Golden Final”. La gagnante a remporté 200 345 voix, devançant Kristin Husøy, qui avec “Pray for Me” a recueilli 194 667. En prélude à la finale, Liza Vassilieva avait été éliminée, avec “I Am Gay”; et Raylee, l’un des favoris avec son thème “Wild”.

Le gala a été touché par un problème lors du vote. C’était la première fois que les Norvégiens votaient uniquement par Internet et, après le premier tour de scrutin, les présentateurs ont annoncé que le nouveau système en ligne s’est effondré en raison du nombre de votes reçus. Enfin, un jury devait déterminer qui étaient les quatre finalistes.

Relais Keiino

Ulrikke Brandstorp est arrivé en 2019 à la fin de “ Stjernekamp ”, un célèbre programme de chant télévisé norvégien. Avec une carrière réussie dans son pays, il aura maintenant la tâche difficile de faire correspondre ce que Keiino a réalisé l’année dernière à Tel Aviv. Le groupe formé par Fred Buljo, Alexandra Rotan et Tom Hugo a atteint une sixième place méritoire avec la chanson “Spirit in the Sky”, qui s’est avéré être le plus voté par le public.

