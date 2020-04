Ultra sain: biscuits au miel et à l’avoine

Poursuivant avec les bienfaits du miel, nous l’utilisons à nouveau dans cette recette pour une collation saine, et comme toujours très facile à préparer.

06 avril 20207: 13 h

Nous avons déjà parlé des bienfaits du miel, si vous ne les avez pas encore vus, cliquez sur le lien pour le découvrir. Ici, nous vous laissons une nouvelle recette avec du miel, toujours avec la même intention de continuer à préparer des aliments sains et une transformation très simple afin de ne pas perdre votre temps.

Biscuits à l’avoine et au miel:

1/2 tasse de flocons d’avoine

1/2 tasse de farine commune (ou intégrale)

1 œuf

5 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe de beurre (ou d’huile de tournesol)

Essence de vanille

Facultatif: 2 cuillères à soupe de noix ou d’amandes hachées

Battez l’œuf avec le miel, le beurre fondu et l’essence de vanille. Mélanger séparément l’avoine avec la farine et les noix ou les amandes.

Ajoutez ceux séchés au mélange d’oeufs jusqu’à ce que vous ayez une pâte transformable. Faire de petites boules et les écraser un peu lorsque nous les mettons dans le plat de cuisson préalablement beurré.

Porter à un four préchauffé à 170 ° pendant 15 ou 20 minutes. Décollez-les délicatement à chaud et placez-les dans une assiette séparée pour les refroidir. Et une collation prête, super saine, riche et légère !!



Pour en profiter sans culpabilité: P