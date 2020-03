Un acteur de découverte révèle qu’il a reçu un diagnostic de SLA

Kenneth Mitchell, qui a joué le guerrier Klingon Kol dans Star Trek: découverte, a révélé son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Souvent appelée maladie des motoneurones, ou maladie de Lou Gehrig, cette affection affecte les neurones du cerveau qui contrôlent le mouvement volontaire des muscles et provoque une dégénérescence importante au fil du temps. Mitchell a reçu son diagnostic pour la première fois en 2018, mais a maintenant rendu public pour expliquer comment la SLA l’a affecté jusqu’à présent.

S’adressant à People, Mitchell a décrit comment les contractions musculaires l’ont amené à demander un avis médical et un diagnostic en 2018:

“Le moment où ils nous ont dit que c’était [ALS], c’était comme si j’étais dans mon propre film. C’est comme ça que je me sentais, comme si je regardais cette scène où quelqu’un apprend qu’il est atteint d’une maladie en phase terminale. C’était juste une totale incrédulité, un choc. »

L’acteur de 45 ans, qui a deux enfants avec sa femme, Susan, a eu du mal à cacher ses symptômes et a dû refuser le rôle principal dans une série télévisée. Mitchell utilise un fauteuil roulant depuis octobre 2019, après une difficulté physique accrue avec les demandes de tournage d’émissions de télévision. Bien qu’il ne fasse plus partie du casting de Star Trek: Discovery, Mitchell a obtenu le soutien d’autres acteurs de la série, en disant:

«Je n’oublierai jamais, m’a dit l’un de mes coéquipiers de Star Trek, car ils avaient traversé des moments difficiles avec des maladies et d’autres choses, et je me souviens qu’ils m’ont communiqué en me disant:« Vous avez le choix. Vous pouvez regarder cela de différentes manières, mais essayez peut-être de voir cela comme un cadeau où vous pourrez vivre la vie d’une manière que la plupart des gens ne connaissent pas. »»

Cliquer pour agrandir

Mitchell, qui veut également être ouvert sur le traitement de la SLA, a joué Kol sur Discovery, le chef de l’armée Klingon. L’acteur a également joué un rôle supplémentaire en tant que Tenavik dans la série et a une longue histoire de concerts télévisés, y compris l’émission culte Jericho. De plus, Mitchell est brièvement apparu dans Captain Marvel de l’année dernière en tant que père de Carol Danvers, et a un rôle récurrent dans Nancy Drew de The CW.

Nous souhaitons à Mitchell et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir et espérons que l’acteur pourra continuer à faire des apparitions à l’écran tout en faisant face à la condition. En effet, Mitchell travaille actuellement sur le téléfilm The Old Man, dans lequel les producteurs ont écrit une partie pour lui en tant qu’agent du FBI sur une chaise. Star Trek: découverte, quant à lui, devrait revenir à CBS All Access pour une troisième saison plus tard cette année. La série se poursuivrait également pendant plusieurs saisons, y compris un éventuel croisement avec Star Trek: Picard.