Un acteur de la découverte dit que la saison 3 va guérir pour nous

Avec un quart du monde officiellement verrouillé pour aider à combattre COVID-19, beaucoup sont allés sur Instagram pour passer les heures.

C’est aussi la plate-forme idéale pour les acteurs pour maintenir un dialogue avec leur fanbase, ce qui est exactement ce que Star Trek: découverte le duo William Cruz et Anthony Rapp l’ont fait plus tôt cette semaine.

Pendant le livestream (h / t TrekMovie), chaque acteur a fourni une brève mise à jour sur la famille Discovery, et a assuré aux téléspectateurs que les acteurs et les membres de l’équipe étaient en sécurité dans leur maison pour attendre la tempête à venir. Sur une note plus légère, Cruz a abordé la troisième saison à venir de Star Trek: Discovery, qui est apparemment plus prémonitoire que celles qui l’ont précédé.

Je pense que pour ce qui est du moment où nous travaillons, je ne pense pas que ce soit au premier plan de nos esprits. Mais quand nous le lisons, quand il est en cours d’élaboration, le [Discovery] les écrivains et les producteurs ont été formidables à prendre notre avis. Je pense que nous sommes très fiers de ce que nous essayons de diffuser. Je suis vraiment excité – j’étais excité avant la pandémie de voir des gens voir la saison trois – mais je suis encore plus excité par la saison trois, juste à cause des thèmes impliqués et de la façon dont la guérison peut être pour les gens à regarder. C’est prémonitoire. Ça va être très intéressant de voir quels en sont les effets.

La promesse de thèmes plus prémonitoires ne fait que nous exciter d’autant plus pour ce qui est sans aucun doute l’une des séries télévisées les plus bien conçues actuellement en ondes. Remerciez le ciel, alors, que CBS planifie apparemment cinq saisons de découverte.

Plus près de chez soi, tournage Star Trek: découverte la saison 3 est déjà terminée, ce qui nous fait croire que le nouvel épisode sera avec nous avant la fin de l’année. Hélas, aucune date de sortie officielle n’a été fixée, mais nous vous informerons si et quand cela changera.

Jusqu’à présent, la série originale de CBS a réussi à échapper à l’impact durable du Coronavirus, mais comme cette situation évolue d’heure en heure, il y a toujours toutes les chances que la saison 3 de Discovery soit repoussée à 2021.