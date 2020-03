Un acteur de la loi et de l’ordre décède d’un coronavirus

Danemark.- L’acteur Max von Sydow, qui caractérisait le prêtre dans L’Exorciste est décédé ce lundi à l’âge de 90 ans.

Né en Suède, mais de nationalité française depuis 2002, Sydow est décédé à Paris, comme l’a confirmé son agent Jean Diamond.

“Avec un cœur brisé et une tristesse infinie, nous avons l’extrême douleur d’annoncer le départ de Max von Sydow”, a déclaré son représentant.

Max von Sydow Il a fait ses débuts en 1949 dans le film “Juste une mère” et a participé à environ 200 films.

Il a travaillé jusqu’à 80 ans, il a été nominé deux fois pour un Oscar; Meilleur acteur en 1988 pour Pelle le conquérant et meilleur acteur de soutien en 2012 pour son rôle dans So Strong and So Close.

Récemment également reçu un Emmy pour son travail de corbeau à trois yeux dans Game of Thrones du réseau HBO.

Le grand acteur était une partie emblématique de près d’une douzaine de classiques Bergman déchirants tels que Wild Strawberries, Shame et The Seventh Seal de 1957, dans lesquels il est apparu dans l’une des scènes de filmographie les plus mémorables du réalisateur comme le chevalier médiéval qui joue une partie d’échecs contre le Grim Reaper.

Sa renommée mondiale a été réalisée en 1973 avec le film de William Friedkin The Exorcist ou The Exorcist.

Von Sydow a épousé l’actrice Christina Olin en 1951 et ensemble ils ont eu deux enfants, Clas et Henrik. Le couple a divorcé et en 1997, il a épousé la réalisatrice française Catherine Brelet, avec qui il a eu deux autres enfants, Yvan et Cedric.

