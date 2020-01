Un acteur de Star Wars diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde et une anosognosie

Comme de nombreux jeunes acteurs l’ont vu, dans un Guerres des étoiles le film peut souvent être une épée à double tranchant. D’une part, c’est sans doute la plus grande franchise de cinéma. Mais de l’autre, vous risquez de devenir la cible des millions de fans qui tiennent la propriété près de vous et si vous les contrariez, vous n’en entendrez pas la fin.

Il suffit de regarder Kelly Marie Tran, qui est apparue sous le nom de Rose Tico dans Star Wars: The Last Jedi, puis brièvement dans The Rise of Skywalker. Comme vous le savez sans doute maintenant, beaucoup de gens n’étaient pas fans de son personnage et les niveaux d’agression et de haine contre l’actrice l’ont finalement amenée à quitter les réseaux sociaux et à demander une thérapie.

Ensuite, il y a le pauvre vieux Jar Jar Binks, l’acteur Ahmed Best révélant il y a quelques années qu’il avait envisagé de se suicider après l’intense rage qui lui était adressée. Même George Lucas lui-même est fatigué des fans en colère de Star Wars dénigrant son travail, en disant ce qui suit en 2012:

“Pourquoi en ferais-je plus alors que tout le monde vous crie dessus tout le temps et dit à quel point vous êtes une personne terrible?”

Mais il y a aussi Jake Lloyd, qui a joué Anakin Skywalker dans The Phantom Menace. Et même si le film s’est retrouvé en désordre loin de sa faute, il a pris beaucoup de critiques dans la journée et pendant des années, a continué à être harcelé par certains coins du fandom. C’est devenu si mauvais, en fait, qu’il a pris sa retraite d’acteur et n’a presque plus rien à voir avec la franchise. Mais ce que certaines personnes ne réalisent pas, c’est qu’il a aussi des problèmes de santé mentale.

Il y avait eu des chuchotements au cours des années que Lloyd était aux prises avec la schizophrénie et d’autres problèmes et maintenant, sa mère a publié une déclaration nous informant de son statut, disant ce qui suit:

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs aimables paroles, leur soutien et leur bonne volonté”, indique le communiqué. «Jake a été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde, mais malheureusement, il a également un symptôme appelé anosognosie qui provoque un manque de compréhension de sa maladie. Cela ne fait qu’ajouter à la lutte à laquelle il est confronté, qui a été très difficile après la perte tragique de sa sœur cadette, Madison. Il s’est rapproché de sa famille et nous travaillons tous dur pour l’aider. Il est toujours une personne aimable et attentionnée et nous espérons le ramener à son moi amusant et divertissant dès que possible. Jake continuera de progresser avec l’amour et le soutien que vous continuez de manifester. »

Bien qu’il ne soit pas difficile de voir pourquoi tant de fans ont contesté la performance de Lloyd dans The Phantom Menace, aucun personnage cinématographique ne devrait jamais provoquer autant de haine et de toxicité envers son créateur / acteur. D’ailleurs, il n’était qu’un enfant et une grande partie de la faute devrait être placée au seuil de Lucas, car c’est lui qui a écrit le dialogue en bois.

Quand cela vient à Guerres des étoiles cependant, la base de fans peut être particulièrement toxique – il suffit de demander à Rian Johnson – et c’est quelque chose qui a effrayé beaucoup de talents au fil des ans, malheureusement. Mais revenons à Lloyd en particulier, et nous lui souhaitons beaucoup de succès alors qu’il continue de faire face à ses problèmes de santé mentale.