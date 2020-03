Un acteur de Star Wars perd la bataille contre le coronavirus

Les anges.- L’acteur de la série “Law and Order”, Josh Wallwork, Il est décédé à 45 ans des complications d’un coronavirus.

Sa mort a été confirmée sur les réseaux sociaux par un ami proche de la famille qui a déclaré avoir le cœur brisé.

«Avec la permission de la famille Wallwork et le cœur brisé, j’annonce la mort de Josh Wallwork des complications de Covid-19. Aujourd’hui, il a fait la transition pacifique à l’âge de 45 ans. Vous êtes aimé par beaucoup. Comme on dit toujours, jusqu’à la prochaine fois », a écrit Andul Qadir.

Sur Twitter, le producteur de la célèbre série, Warrent Leight, a également dit au revoir à l’acteur et a adressé ses condoléances à sa famille.

“Très mauvaise nouvelle aujourd’hui, l’un de nos acteurs et un bel homme, Josh Wallwork, sont morts des complications de Covid-19 … Les acteurs et l’équipe envoient amour et prières à leur famille et amis, nous avons le cœur brisé.”

L’actualité arrive en pleine crise de Covid-19 que, selon les derniers chefs d’accusation Il a fait quelque 24 000 morts dans le monde depuis deux mois qu’ils ont révélé les premiers cas.

