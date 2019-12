Un adolescent plaide coupable d'homicide involontaire coupable et de vol à main armée

Deux personnes ont plaidé coupable tandis qu'une autre a décidé de passer en jugement.



Le rappeur de la Nouvelle-Orléans Young Greatness, le plus reconnu pour son single "Moolah", a été tragiquement assassiné dans sa ville natale en octobre 2018. Young Greatness, de son vrai nom Theodore Joseph Jones III, était dans le Big Easy pour des funérailles lorsqu'il a été abattu à l'extérieur d'une maison Waffle lors d'un vol. Initialement, les enquêteurs et la famille de Jones ont contacté le public pour l'aider à identifier les assaillants qui ont été vus sur des images de surveillance. Cela a conduit à l'arrestation de trois personnes: Lovance Wix, 17 ans (qui avait 16 ans au moment du meurtre), Donny Maxwell, 19 ans, et Donald Reaux, 39 ans.

Earl Gibson III / Intermittent / .

Reaux a plaidé non coupable des accusations portées contre lui tandis que Wix a décidé de plaider coupable d'homicide involontaire coupable, de vol à main armée et d'entrave à la justice. Wix n'a admis avoir tué personne, mais il a déclaré avoir tiré une arme à feu pendant le vol. Plus tôt ce mois-ci, Maxwell a rejoint Wix et a également plaidé coupable à ces mêmes accusations, mais il a admis avoir comploté pour voler et tuer le rappeur. Wix a déjà été condamné à 20 ans de prison, selon Nola.com, tandis que Maxwell attend de connaître son sort. Le point de vente indique que Maxwell pourrait recevoir 40 ans d'homicide involontaire coupable, seul, et un maximum de 99 ans pour le vol à main armée. Parce qu'il a plaidé, il est peu probable que sa punition soit aussi sévère.

Pendant ce temps, l'affaire de Reaux sera jugée le 14 janvier. On ignore si les deux autres accusés témoigneront contre lui. Découvrez "Moolah" par Young Greatness ci-dessous.

