Un ami de Blac Chyna condamné à payer 45 000 $ à Rob Kardashian au tribunal

Rob Kardashian a récemment fait une petite pause en recevant 45 000 $ de frais juridiques pour une affaire judiciaire contre laquelle il s’est battu avec l’aide de Blac Chyna. Kardashian et Chyna ont été pris dans une querelle publique avec un ancien ami de Chyna, qui a prétendu que Kardashian et Chyna l’ont dénoncé comme gay. Il a également affirmé qu’ils l’avaient menacé.

Tel que rapporté par The Blast, l’ancien ami de Chyna, Justin “Pilot” Jones, a signifié le procès en 2017, après qu’une photo de lui et des baisers de Chyna avait été divulguée. Jones a affirmé que Kardashian et Chyna l’ont accusé à tort d’avoir divulgué et vendu la photo. Il a également affirmé qu’ils l’avaient publiquement exposé comme un bisexuel, avant de partager son numéro avec leurs partisans. Jones a nié avoir divulgué la photo, mais n’a pas pu convaincre les fans de Kardashian-Chyna autrement, recevant en conséquence plusieurs messages menaçants en ligne. Jones a affirmé que sa vie avait été “ruinée” par le couple et a réclamé 2 millions de dollars de dommages et intérêts.

Kardashian et Chyna ont nié les affirmations de Jones et ont demandé au juge de rejeter l’affaire. Le juge a conclu que la preuve n’était pas concluante et a accepté de classer tous les cas sauf un. Kardashian a demandé qu’il soit rejoué 60 000 $ en honoraires d’avocat, mais le juge a seulement ordonné à Jones de payer 45 109,01 $ à Kardashian.

Malgré une petite victoire ici, Kardashian et Chyna sont toujours en justice pour la garde de leur fille, Dream.

