Un analyste prédit que Disney + pourrait toucher 50 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année

Disney + a été lancé il y a un peu plus de 2 mois et l’année dernière, Disney prévoyait que son nouveau service de streaming compterait entre 60 et 90 millions d’abonnés dans le monde d’ici la fin de 2024, mais selon les dernières prévisions de LightShed, ils pensent que Disney + atteindra 50 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année.

Les dernières estimations des abonnés sont d’environ 20 millions dans le monde et Disney publiera sa première série de chiffres lors des résultats financiers trimestriels des investisseurs. Bien qu’une grande partie de ceux-ci provienne de l’accord de Verizon de donner un abonnement gratuit d’années à Disney + aux utilisateurs sur un plan sélectionné.

L’une des principales raisons pour lesquelles le nombre d’abonnés augmentera rapidement est qu’il y aura un déploiement international tout au long de l’année. Disney a déjà annoncé que Disney + sera lancé fin mars pour le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France. D’autres pays d’Europe et d’Amérique latine devraient suivre plus tard dans l’année.

LightShed prévoit également que Disney est susceptible de réduire le laps de temps entre la sortie des films dans les cinémas et l’ajout de nouveaux titres à Disney +, car cela fait de Disney + une option plus attrayante pour de nombreux abonnés potentiels, ce qui augmenterait les bénéfices. Actuellement, les films prennent environ 200 à 230 jours entre la sortie du cinéma et Disney +, mais comme les ventes de supports physiques de DVD / Blu-Ray continuent de diminuer, je pense que les prédictions de LightShed sont probables.

Pensez-vous que Disney + atteindra 50 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.