Un ancien blâme les parents de Peter Weber pour son choix discutable chez les femmes

La saison du pilote Pete de The Bachelor a été vraiment dramatique, malgré le fait que Chris Harrison le promet chaque année. Et Peter Weber, le fidèle leader de la saison 24 d’ABC, a gardé un bon nombre de candidats qui alimentent ce drame. Sur le podcast Chatty Broads, animé par un ancien du baccalauréat, Bekah Martinez, et son amie Jess Ambrose, ils ont parlé de la façon dont Weber semble récompenser d’énormes manifestations émotionnelles. Et Martinez pense que la cause pourrait être les propres parents de Weber.

Peter Weber et certains de ses candidats dans The Bachelor | Eric McCandless via .

Le célibataire, Peter Weber, vit pour le drame sur sa saison

Récemment sur Chatty Broads, les deux co-animateurs ont récapitulé un épisode de The Bachelor. Lors du rendez-vous individuel d’Hannah Ann Sluss, ils ont discuté de la façon dont ce n’était pas avant que Sluss ne sanglote ses sentiments pour Weber qu’il soit allé chercher la rose. Il semblait qu’il récompensait de toute évidence le réseau d’aqueduc. Martinez a contesté cela.

“L’affichage émotionnel de quelqu’un ne mesure pas son niveau d’engagement envers vous ou son niveau de réalité dans cette expérience”, a-t-elle déclaré. Pour Martinez, c’était «un peu problématique».

Ambrose nous a également rappelé: «lorsque vous prenez les gens avec qui Peter se sent connecté, ils sont Kelsey, ils sont Victoria F.» Les deux noms déposés ici sont deux des plus ouvertement émouvants de The Bachelor Season 24.

La photo de Kelsey Weier pour The Bachelor | Maarten de Boer / ABC via .

“Peter pourrait avoir un peu d’un complexe de sauveur en lui”, a-t-elle poursuivi. “Il aime être le sauveur qui aide la demoiselle en détresse et aime les montagnes russes d’émotions.”

“C’est ce que je veux voir”, dira Weber lorsqu’un de ses concurrents pleurera. Les deux animateurs de podcasts ont expliqué à quel point c’était étrange.

“Elle sanglote”, a plaisanté Martinez, “et [Weber] c’est comme, “laisse-moi aller chercher la rose. Il est temps pour une rose maintenant. »»

“Je suis comme, tu veux la voir brailler?” Plaisanta Ambrose. “Je ne comprends pas.”

Les parents de Peter Weber sont-ils à blâmer?

“Eh bien, Jess,” dit Martinez, “regarde sa mère.” Le candidat au baccalauréat de la saison d’Arie a fait le lien entre le comportement de Weber envers les femmes émotives et sa propre mère et son père.

La mère de Weber, Barbra, comme nous l’avons vu, est une fontaine de larmes. De plus, d’après ce que nous avons vu de sa relation avec le père de Weber, le mariage a une forte charge émotionnelle.

“Il semble qu’il idolâtre la relation de ses parents et il semble qu’ils aient une relation saine”, a poursuivi Martinez. Quant à sa maman: “elle semble juste être une personne naturellement émotive.” Le baccalauréat alun a laissé entendre que cela avait un effet énorme sur le pilote Pete.

“Tout au long de sa vie”, a déclaré Martinez, “il peut assimiler ces manifestations émotionnelles lourdes avec un véritable amour.”

L’ancien «bachelier» suppose que Weber pense qu’il doit «surmonter» les obstacles

Les podcasteurs ont développé leurs points dans un autre épisode.

“Je pense qu’il aime compliqué”, a déclaré Ambrose à propos du célibataire.

“C’est un romantique”, a reconnu Martinez, “en ce sens qu’il… croit fondamentalement – et je pense que sa mère aussi – de cette manière romantique désespérée, que vous devez surmonter les barrières ensemble.” C’est pourquoi, affirme-t-elle, que Victoria Fuller et d’autres candidats controversés ont réussi plus longtemps que prévu à attendre (ou à vouloir).

Même le cheval a l’air mal à l’aise; Peter Weber et Vicotria Fuller pour leur rendez-vous en tête à tête avec The Bachelor | Francisco Roman via .

Le concept de “vous devez avoir quelque chose à surmonter pour vous rapprocher”, a déclaré Martinez, “est la raison pour laquelle il est toujours avec Victoria.”

“Pas nécessairement le meilleur conseil”, a déclaré Ambrose. “Mais nous y sommes.”