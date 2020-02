Un ancien candidat prédit la vraie raison pour laquelle Peter Weber a gardé Victoria F. à Kelsey pour Fantasy Suites

La saison The Bachelor de Pilot Pete, actuellement diffusée sur ABC, a en fait été assez dramatique. Mais principalement parce que les concurrents de Peter Weber sont sortis avec leurs couteaux. Ils ont tous été assez peu aimables à certains moments, mais personne n’a été plus horrible que Victoria Fuller.

Après sa récente exposition ridicule à la date de la ville natale, les fans de The Bachelor pensaient sûrement que Pilot Pete enverrait Fuller chez lui. Mais hélas, la douce Iowan Kelsey Weier s’est plutôt fait hacher. Pourquoi, oh pourquoi, Weber sauverait-il jamais la femme qui lui donne le feu? Un ancien concurrent de l’émission a une théorie.

Victoria Fuller à la date du groupe REVOLVE sur The Bachelor | Eric McCandless / ABC via .

Pourquoi Pilot Pete a-t-il une telle chose pour les émotions?

Sur le bachelor alun Bekah Martinez et le podcast de son amie Jess Ambrose Chatty Broads, ils ont discuté du comportement étrange de Weber avec les femmes.

Comme il est étrange, ils ont remarqué, que le pilote Pete dira: «C’est ce que je veux voir», lorsqu’un concurrent sanglote ouvertement sur The Bachelor. (Ils parlaient en particulier du rendez-vous individuel d’Hannah Ann Sluss).

“Je suis comme, tu veux la voir brailler?” Dit Ambrose. “Je ne comprends pas.”

Victoria Fuller et Kelley Flannagan dans The Bachelor | John Fleenor via .

Martinez a déclaré que Weber encourageant ces pannes dramatiques est «un peu problématique».

“L’affichage émotionnel de quelqu’un ne mesure pas son niveau d’engagement envers vous ou son niveau de réalité dans cette expérience”, a poursuivi Martinez.

Les coureurs de tête de la saison 24 de «The Bachelor» sont parmi les plus dramatiques

«Quand vous prenez les gens avec qui Peter se sent lié», se souvient Ambrose, «ce sont Kelsey, c’est Victoria F.» Kelsey Weier, comme nous nous en souvenons tous, a pleuré à propos d’une bouteille de champagne (dont elle a admis plus tard qu’elle n’aimait même pas beaucoup). Et puis il y a Fuller, un vrai mal chaotique s’il y en a jamais eu. Après avoir été appelée pour la modélisation de chemises «White Lives Matter», son comportement envers Weber cette saison de The Bachelor a été épouvantable. Et pourtant, elle fait partie des trois derniers de Weber.

“Je pense qu’il aime compliqué”, a expliqué Ambrose lors d’un autre épisode récent de Chatty Broads.

“C’est un romantique”, a répondu Martinez, “en ce sens qu’il… croit fondamentalement – et je pense que sa mère aussi – de cette manière romantique désespérée, que vous devez surmonter les barrières ensemble.” Plus tôt cette saison, Martinez a prédit que ce concept (et le penchant de Pilot Pete pour les sanglots féminins) pourrait provenir de la modélisation du mariage de ses parents. Elle a expliqué:

Il semble qu’il idolâtre la relation de ses parents et… [his mother] semble juste être une personne naturellement émotive, et donc tout au long de sa vie, il peut assimiler ces affichages émotionnels lourds à un véritable amour.

Martinez prédit même que ce système de croyance – l’idée de “vous devez avoir quelque chose à surmonter pour vous rapprocher” – “est probablement la raison pour laquelle il est toujours avec Victoria.”

Victoria Fuller et Peter Weber en tête-à-tête avec The Bachelor | Francisco Roman via .

“Pas nécessairement le meilleur conseil”, a déclaré Ambrose, “mais nous y sommes.”

Le couple a bien surmonté les barrières: des chanteurs country qui se trouvent être d’anciens petits amis, s’enfuyant et pleurant dans les salles de bain, des ex-petites amies se montrant pour jeter de l’ombre … la relation ne se termine jamais pour ces deux-là.

Victoria Fuller, candidate au baccalauréat, a-t-elle été terrible depuis le premier cycle du secondaire?

Récemment, un ancien camarade de classe présumé de Fuller est allé sur Twitter pour partager un message pas si gentil à son sujet.

«Je suis allée au collège avec l’un des candidats au baccalauréat», ont-ils tweeté, «et elle m’a tellement intimidé pour avoir des cheveux noirs que je les ai rasés pendant les 7 prochaines années par peur de ressembler à« un gorille ». “Le compte Twitter a confirmé plus tard:” c’était #victoriafuller sur @BachelorABC et elle était un cauchemar vivant qui harcelait un nombre incroyable de personnes. ”

On dirait que Fuller est tout à fait l’agitateur de pot depuis un certain temps. Nous espérons juste que le célibataire Peter Weber le verra avant qu’il ne soit trop tard.