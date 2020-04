Un ancien hôte de Televisa répond aux attaques et aux critiques de son imperfection | Instagram

L’ancien hôte Televisa, qui travaille maintenant pour ESPN Vanessa Huppenkothen, il a été humilié y critiqué par les internautes ayant montré leur cicatrice, à laquelle elle ne pouvait pas rester silencieuse et il leur a répondu.

Il faut se rappeler qu’au cours des mois précédents, critiqué parce qu’il avait l’air extrêmement mince et cette fois il a été victime de critiques à cause d’un détail esthétique sur son corps.

L’ancienne animatrice de Televisa a partagé ces derniers jours une photo où elle la montre abdomen tonique, qui a déclenché la vague de critiques, d’humiliations et de commentaires trop négatifs et très cruels envers elle.

Vanessa est connue pour ne te tais pas face aux critiques, il n’a donc pas hésité cette fois à le faire.

Voilà pourquoi il a publié une photo où a montré de plus près sa cicatrice et cela a certainement provoqué une grande controverse.

A tous ceux qui écrivent critiquant ma cicatrice en disant qu’elle est horrible et qu’il me semble qu’un lion m’a mordu … Il leur dit bonjour, il dit qu’elle est très jolie, elle est là depuis 25 ans et elle est très heureuse … “, a écrit le pilote dans sa publication.