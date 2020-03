Un ancien joueur américain a tiré

Oaxaca.- L’exportateur américain en forces inférieures, Alejandro Vences, a été abattu alors qu’il dînait devant une gare routière d’Oaxaca.

L’ancien travailleur contre le cancer de Unión de Curtidores, Necaxa, Tampico Madero, Oaxaca et Potros UAEM, a observé le moment où un incident s’est produit entre un groupe de personnes et, bien qu’il n’ait pas participé, l’individu qui a apporté l’arme s’est approché de lui et lui a donné balle dans la jambe.

# LAST MINUTE Cette vidéo d’un incident enregistré ce matin devant @tuADO à #Oaxaca a été diffusée sur les réseaux sociaux où des joueurs présumés de l’équipe @AlebrijesOaxaca ont été abattus. Qu’en est-il de @SSP_GobOax? pic.twitter.com/J9NmMjEAa2

– María de los Ángeles (@Gelosnivon) 24 mars 2020

Le moment de l’incident circule sur les réseaux sociaux. Et non seulement il a été abattu, il a été forcé de s’agenouiller et de viser sa tête, ainsi que d’être frappé avec un banc au visage.

Vences, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans les catégories inférieures, était toujours identifié comme membre des Alebrijes, actuel champion d’Ascenso MX, mais l’organisation a nié le lien par le biais d’un communiqué, qui condamne également les violences. .

