Un ancien millionnaire vit complètement isolé sur une île déserte depuis plus de 20 ans

Il a décidé de s’éloigner de tout et de tout le monde

Il s’appelle David Glasheen, il a 76 ans et vit sur l’île de la restauration au large des côtes du nord de l’Australie depuis 1997.

Bien que pour beaucoup, cela puisse sembler un cauchemar comme le film “Castaway”, à Glasheen Cela n’a abouti qu’à une grande paix avec sa solitude et son enfermement.

Pour cet ancien courtier en valeurs mobilières, il n’y a pas de crises, pandémies, quarantaines ou gouvernements, vivre une réalité unique pour lui.

Comme révélé dans une interview, son intention était d’échapper à la vie moderne. Pour beaucoup, sa vie peut sembler monotone et ennuyeuse, mais il commente que sa vie a une liste de choses essentielles qui lui permettent de vivre sereinement. Un type de vie que beaucoup souhaiteraient en ces temps de pandémie.

Dans son «petit paradis», il a une liste de bons livres, deux mannequins (appelés Miranda et Phtllis) qui lui tiennent compagnie et une connexion Internet à énergie solaire.

Leur mode de vie est basé sur la collecte des eaux de pluie et une rivière qui coule des zones montagneuses. Pour sa collection de nourriture, il dit que c’est simple parce que “L’océan fournit tout”, Il a un filet de pêche, des pierres pour allumer un feu et un couteau, en plus de ses talents de chasseur.

Pour compléter votre alimentation mange ce que l’île te donne, comme les amandes de plage, les cerises, les câpres et les prunes.

Pour Glasheen, la situation actuelle dans le monde ne lui est pas indifférente, bien qu’il ait vécu dans un isolement volontaire pendant deux décennies, sNous sommes tristes de ce qui se passe avec le coronavirus actuel.

“Chaque jour est une bonne journée ici, mais Je suis très triste et déçu par la situation mondiale actuelle. Il était assez évident que quelque chose comme ça arriverait un jour. Maintenant, le monde est très exposé et c’est un test de l’efficacité réelle des leaders »

L’histoire de ce “naufragé” a commencé avec le Negro Black Tuesday “où il a perdu sa richesse, évalué à plus de 27 millions de dollars, ses biens et même sa famille, parce qu’ils l’ont quitté parce il ne possédait plus rien. Là, Glasheen a décidé de déménager sur cette île avec le peu qu’elle avait.

Son histoire est capturée dans le livre “The Millionaire Castaway” où il a écrit:

“J’avais affirmé mon engagement à trouver un mode de vie différent: Au-delà d’un cercle vicieux de pression pour gagner suffisamment d’argent pour un style de vie par lequel d’autres personnes mesurent leur valeur et leur succès. “

Il recommande à ceux qui se sentent piégés dans le jeu de “Big Brother” et qui veulent suivre ses traces, fuir la société et commencer une vie de paix:

“Cela commence seulement par le camping. Vous découvrirez bientôt ce dont vous avez vraiment besoin par rapport à ce dont vous pensez avoir besoin. La vie est paisible ici, sûre et satisfaisante. “

L’histoire de ce millionnaire nous montre que tout argent ou succès ne peut pas acheter une vie heureuse et paisible. Partagez-le avec vos amis afin qu’ils puissent rencontrer cet homme et sa grande leçon.