Un ancien participant de Supernanny, condamné à 10 ans de prison pour avoir étranglé et violé une femme

Jacob Young, 18 ans, a été condamné par un tribunal d’Ipswich (Angleterre) à 10 ans de prison pour viol et voies de fait sur une fille de 20 ans Dans le même quartier. L’accusé avait été arrêté le 14 janvier. En outre, à la peine pour agression sexuelle, 12 mois de prison sont ajoutés pour le vol du sac de la jeune femme et 18 mois pour voies de fait, selon la police du comté de Suffolk.

Jacob Young dans ‘Supernanny’ et sur la photo prise par la police

Les événements remontent au 13 octobre 2019, lorsque la victime est entrée chez lui accompagnée de son partenaire. Le condamné a attendu qu’il parte et, lorsqu’il a constaté qu’elle était seule, a frappé à la porte et l’a attaquée dans l’appartement. Tel que rapporté par la BBC, Young étranglé la jeune femme jusqu’à ce qu’elle soit presque inconsciente. Le défendeur a affirmé être innocent de toutes les charges, mais le témoignage du plaignant et les preuves retenues contre lui ont finalement condamné le jury pour tout ce qui lui était reproché.

Parmi les éléments de preuve fournis par la défense figurait une lettre de la mère de l’agresseur, dans laquelle il expliquait qu’il avait subi “une campagne de taquineries et de harcèlement de la part du public, de ses camarades de classe et de ses amis” après apparaître sur l’émission de télévision “Supernnany” en 2005. En outre, il a expliqué que son fils était “très protecteur” des femmes et qu’il était impossible qu’il ait pu commettre le crime. Le juge a rejeté la lettre comme preuve de défense.

Ce n’était pas le premier crime

Ce n’est pas le premier crime violent commis par Young, puisqu’il avait déjà été condamné pour Menacer une fillette de 12 ans avec un couteau à l’âge de 14 ans. De plus, la nuit de l’agression, il a été démontré qu’il avait auparavant harcelé et photographié des femmes “vulnérables”. “Je suis très heureux de voir Young derrière les barreaux”, a déclaré le sergent Rory Prior.

