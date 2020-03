Un appel au calme et à l’union

Le même jour que Pedro Sánchez a comparu devant le Congrès des députés pour transmettre un message dévastateur à la nation: Espagnols, “la chose la plus difficile à venir”, Sa Majesté Felipe VI a fait de même à travers un discours télévisé, enregistré par RTVE et offert à tous les opérateurs et médias. La situation a nécessité une intervention du chef de l’État. Il l’a déjà fait lorsqu’en 2017, la Catalogne a proclamé illégalement son indépendance. Cette fois, il le fait après un jour noir dans lequel l’Espagne enregistre 616 décès dus à COVID-19. Le nombre de morts est passé au-dessus de 13 700.

Le roi Felipe VI

Felipe VI a concentré son message sur un appel au calme et à la responsabilité. Il a défini la situation comme un moment de “préoccupation et d’inquiétude”, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un “nouvelle crise, différente et sans précédent “. Cependant, il voulait mettre son poing sur la table et préciser que jouera un rôle actif dans la résolution de ce conflit, puisque, comme annoncé précédemment, il a rencontré cet après-midi du 18 mars le président du gouvernement et le comité technique de gestion du coronavirus, afin d’analyser les mesures qui ont été adoptées dans l’état d’alarme proclamé et qu’ils sont inclus dans la Constitution.

Son message a cherché à apaiser les esprits de la population, de plus en plus saturés par la surinformation et par les conditions dans lesquelles elle est submergée pour tenter de résister au virus. Conscient de cela, le monarque a fait référence à tous les moments où l’histoire a mis une société à l’épreuve. Parce que oui. Nous entrons dans l’histoire. “Je suis sûr que nous allons tous donner l’exemple de la courtoisie, du dévouement, de l’effort et de la solidarité, afin que personne ne se sente seul et impuissant “, a souligné Felipe VI avec un visage sérieux, tout en lançant un message politique clair:” Nous devons mettre de côté nos différences, s’unir sous le même objectif et nous devons tout faire ensemble. ”

Dans le même ordre d’idées, il a fait directement référence à la population, pour préciser que “chacun de nous fait partie de la solution“et, par conséquent, appelle à” la résistance “et” l’endurance. “” Nous devons adapter nos modes de vie aux recommandations des experts “, a-t-il ajouté, se terminant par un message de motivation:” Ce virus ne nous vaincra pas. Cela nous rendra plus forts en tant que société; une société qui résiste à toute adversité. “

Un destinataire spécial

Malgré le fait que le message s’adresse à l’ensemble de la population, Sa Majesté a voulu faire une mention spéciale à un secteur spécifique: le touché et ceux qui luttent jour après jour avec leur travail contre le virus. Aux premiers, il a transmis toute son affection et toute son affection, tant la sienne que la reine, la princesse et l’infante. “Beaucoup de force et d’encouragement“, Souhaitai-je brièvement, conscient qu’il n’y a pas de consolation pour ceux qui ont subi des pertes. Aux secondes, toutes les entités et services publics qui se trouvent au pied du canyon, leur ont également envoyé toutes leurs forces.

Cependant, il voulait incarner toute sa gratitude dans un groupe spécifique, le personnel de santé. “Pour eux, ma plus grande admiration, mon respect, mon soutien. Vous êtes l’avant-garde de l’Espagne dans cette lutte contre la maladie, notre première ligne de défense. Votre professionnalisme, votre dévouement, votre courage et votre sacrifice sont un exemple inoubliable “, a énuméré le monarque, qui s’est tourné à nouveau vers le point de l’histoire”.C’est une crise que nous allons surmonter et surmonter“Felipe VI a abandonné.

