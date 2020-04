Un aquarium a emmené les dauphins pour une promenade dans la mer

L’absence de touristes et les plages vides ont permis aux dauphins de «se libérer» un instant

Le confinement dans le monde a provoqué un changement dans chaque pays où il est mis en œuvre. L’impact qu’il a eu est si grand que de nombreux animaux peuvent être vus dans les rues et certains qui étaient en captivité ont complètement changé leur état d’avant la mise en quarantaine.

En Colombie, un aquarium a profité de cette situation pour emmener les dauphins en mer, car les plages sont vides et ils voulaient leur donner une certaine liberté.

Les images proviennent de la «plage El Rodeadero», située à Santa Marta, en Colombie. L’aquarium et le musée de la mer de la ville étaient chargés de surveiller les dauphins pendant leur promenade.

L’aquarium est reconnu pour sauver les espèces vulnérables du trafic illégal. Le propriétaire et fils du fondateur, Francisco Ospina, explique que “les animaux qui vivent en captivité sont dus au fait qu’ils n’ont pas pu retourner à la mer, après avoir réussi à les soigner” et les réhabiliter de diverses blessures et dommages qu’ils avaient à l’époque“

🏖 Plage El Rodadero à #Santamarta seule et avec des dauphins 🐬😍 Dieu parle, la nature parle 🌊 pic.twitter.com/ET7MV2RD61 – Luis Edo Silva (@Luisedosilva) 23 mars 2020

Les promenades avec les dauphins devraient durer aussi longtemps que la plage restera vide pour la mise en quarantaine.

Il n’y a pas d’autre moyen d’exprimer que notre façon de consommer est l’ennemi de la planète. Partagez cette note afin que plus de gens voient ces dauphins heureux.