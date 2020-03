Un arc-en-ciel horizontal choquant apparaît aux États-Unis

2020 est une année folle. Une pandémie … et maintenant un arc-en-ciel horizontal? Avec un peu de chance, la nature ne cessera de nous étonner. Sur Facebook, la photographe amateur Cessna Kutz a partagé le moment où elle a réussi à observer l’apparence d’un arc-en-ciel au niveau du sol depuis sa fenêtre.

L’image arc-en-ciel a été prise par Kutz au bord du lac Sammamish dans l’État de Washington. Alors que la photographe discutait avec IFLScience, c’était la première fois qu’elle observait un tel arc-en-ciel. “Cela ne semblait guère réel”, a-t-il dit, en plus de s’assurer que les photos n’étaient pas retouchées. «Pour moi, c’était un petit rappel de conserver l’espoir et l’amour au lieu de la peur et de la panique en ces temps inconnus. Restez en sécurité là-bas, les gens. “Kutz a écrit sur Facebook.

La première image a été prise depuis un balcon, tandis que la seconde que j’ai photographiéea a été capturé avec un appareil photo professionnel 300 mm, ISO 100 / f11 1 / 250sec, et seulement légèrement ajusté pour le contraste.

Voici les deux images:

Bien qu’il semble que Kutz était devant un arc-en-ciel, ce n’est pas le cas. Il s’agit plutôt d’un phénomène optique appelé arc circumhorizontal ou simplement halo de glace., a expliqué à IFLScience la météorologue du National Weather Service de Seattle, Courtney Obergfell.

“C’est un phénomène optique qui est essentiellement un halo de glace formé par la réfraction du Soleil en cristaux de glace dans l’atmosphère. Dans sa forme complète, il peut apparaître comme une bande en forme d’arc-en-ciel qui est horizontale à l’horizon, en dessous du Soleil »Expliqua Obergfell.

Ce phénomène peut également être connu comme un arc-en-ciel de feu, mais ils soulignent que ce n’est pas un arc-en-ciel ni lié au feu, selon le département de géographie de l’Université de Santa Barbara. . Ils ajoutent que cela ne se produit que lorsque le Soleil est à un point plus élevé à 58 degrés au-dessus de l’horizon, lorsque “Une bande de couleurs est dessinée lorsque la lumière du soleil traverse des nuages ​​de cirrus de haute altitude ou un brouillard qui contient de la glace en forme de plaque”, expliquent-ils.

Il parait, il y a au moins 12 types d’arcs-en-ciel, en fonction de sa combinaison de forme et de couleur.

