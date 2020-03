Un artiste de Marvel donne un masque à Avengers Foe Ultron au milieu de la crise des coronavirus

Un ancien artiste de Marvel Studios a partagé une œuvre d’art effrontée où le méchant des Avengers Ultron porte un masque chirurgical au milieu de l’épidémie de coronavirus.

En 2015, Ultron était à la mode lorsqu’il est apparu dans Avengers: Age of Ultron. Le personnage a été bien reçu, mais beaucoup ont trouvé que le méchant des Avengers n’avait pas laissé suffisamment de répercussions derrière lui. Pourtant, la création de Tony Stark s’est avérée être un ennemi digne des Avengers, même s’il a péri à la fin du film. Depuis la sortie du film, Ultron a disparu dans l’obscurité, devenant juste un autre méchant produit par Marvel Studios. Cependant, au milieu de l’épidémie de coronavirus, l’artiste Charlie Wen a insufflé une nouvelle vie au méchant des Avengers.

Alors que l’épidémie de coronavirus a commencé à se propager, des milliers de personnes se sont rendues dans leurs épiceries et grands magasins locaux pour s’approvisionner en masques chirurgicaux, en désinfectant pour les mains et en papier hygiénique. S’inspirant des bouffonneries de la société, Charlie Wen, qui a cofondé le département de développement visuel de Marvel Studios, a décidé de faire d’Ultron le coupable du manque de fournitures.

L’une des choses les plus drôles à propos de cette œuvre est qu’Ultron a stocké du papier toilette Kirkland, exclusivement trouvé chez Costco, où des tonnes de combats ont éclaté au cours de la semaine dernière de la part de clients à la recherche de fournitures. La légende de l’artiste de Marvel Studios nous rappelle de nous entraider et de ne pas être gourmand comme le méchant des Avengers était en stockant des fournitures au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Age of Ultron:

Marvel Studios présente Avengers: Age of Ultron, la suite épique du plus grand film de super-héros de tous les temps. Lorsque Tony Stark essaie de lancer un programme de maintien de la paix en sommeil, les choses tournent mal et les héros les plus puissants de la Terre, notamment Iron Man, Captain America, Thor, The Incredible Hulk, Black Widow et Hawkeye, sont mis à rude épreuve alors que le sort de la planète se bloque dans la balance. Alors que le méchant Ultron émerge, il appartient aux Avengers de l’empêcher de mettre en œuvre ses plans terribles, et des alliances mal à l’aise et des actions inattendues ouvrent rapidement la voie à une aventure mondiale épique et unique.

Écrit et réalisé par Joss Whedon, Avengers: Age of Ultron stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Cobie Smulders, Anthony Mackie, Hayley Atwell, Idris Elba, Stellan Skarsgård, James Spader et Samuel L. Jackson.

Avengers: Age of Ultron est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digitial HD.

Source: Charlie Wen