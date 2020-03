Un auteur de la Seconde Guerre mondiale déclare que le coronavirus est un appel au réveil

Vous pourriez être pardonné de penser que les seules choses qui se produisent actuellement sont les accusations de va-et-vient de Johnny Depp et d’Amber Heard, et du Coronavirus balayant la planète et menaçant de mettre le monde entier en verrouillage temporaire. Concernant ce dernier, Max Brooks, auteur de The Zombie Survival Guide et World War Z, s’est rendu à Reddit pour discuter avec les lecteurs des parallèles entre sa fiction basée sur la réalité et l’état actuel du monde, et le thème récurrent de son travail d’humanité devant s’adapter pour survivre.

Dans son introduction au poste, il a observé le point comparable de la tentative du gouvernement chinois de censurer le livre en raison de ses critiques à leur égard, car la représentation du parti au pouvoir autoritaire et contrôlant l’information du pays comme étant en quelque sorte faillible est interdite. La peste zombie s’est déchaînée sans contrôle en raison du manque d’informations, mais le coronavirus a pu se propager malgré le fait qu’il soit beaucoup plus largement rapporté, ce que Brooks a attribué au refus d’accepter le problème comme quelque chose qui doit être résolu.

«Je pense que les êtres humains tardent à réaliser une menace. Nous voulons instinctivement nier le danger. C’est un mécanisme de défense de l’ego. Le problème est que si vous niez trop et que vous êtes pris au dépourvu, la panique s’installe. Je pense que nous avons vidé nos institutions de santé mondiales depuis trop longtemps. Dans les pays riches comme les États-Unis, nous tenons désormais la santé publique pour acquise. Nous n’avons pas cette peur foudroyante que nos grands-parents avaient lorsque la polio et d’autres maladies faisaient rage dans la population. J’espère que cela pourrait être un signal d’alarme pour que nous dépensions l’argent nécessaire pour renforcer nos réseaux de santé public-mondial. Je suis tellement désolé que cet appel au réveil arrive trop tard pour les personnes qui sont déjà malades. “

En plus de la propagation de la maladie, il a également expliqué comment la combattre.

“Nous avons parcouru un si long chemin. Même maintenant, nous avons des armées, littéralement, de professionnels de la santé publique dévoués qui combattent cette guerre mondiale. Nous pouvons faire notre part pour les aider. C’est pourquoi, dans WWZ, il n’y a pas un seul héros. Chacun a un rôle à jouer. Comme maintenant. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, contactez votre service de santé publique local. Vérifiez auprès de l’OMS. Suivez les directives. Faites ce que vous pouvez, de l’éloignement social à l’hygiène, pour aider à ralentir la propagation. C’est tellement résoluble, tant que nous faisons tous notre part. »

En ce qui concerne le virus lui-même, il a mesuré la considération de la prudence que nous devons en avoir et des maladies associées.

«Je pense que le Coronavirus est aussi dangereux que nous le permettons. Ce n’est pas la fin du monde, mais nous devons le prendre au sérieux, mettre en œuvre des mesures pour enrayer la propagation, mobiliser les ressources du gouvernement et de l’industrie derrière un vaccin et un traitement. En tant que citoyens ordinaires, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire: prendre des distances sociales, se laver les mains, éviter les foules et, pour l’amour de Dieu, restez à la maison si vous êtes malade! Nous ne pouvons pas simplement penser à “puis-je l’obtenir?”, Nous devons penser à “qui puis-je infecter?” Nous avons le pouvoir de renverser la vapeur, mais nous devons faire les bons choix. »

Oscar Wilde a écrit une fois: «La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie», et c’est souvent avec de la fiction que nous pouvons trier le chaos dans notre propre esprit. C’est pourquoi au cours des dernières semaines, le thriller pandémique viral Contagion a été cité d’innombrables fois, bien qu’il s’agisse d’un film nettement moyen sans rien de spécial à recommander sans que Gwyneth Paltrow ne meure dans les dix premières minutes.

World War Z peut-être de la fiction, mais tous ses aspects ont été méticuleusement étudiés pour être aussi fidèles à la réalité que possible. Il dépeint avec optimisme l’humanité qui se rassemble finalement pour lutter contre une menace commune, et bien que notre espèce émerge triomphante, c’est une victoire à la Pyrrhus et une victoire qui aurait pu être inutile si des mesures préventives avaient été prises en premier lieu.