Un auteur de la Seconde Guerre mondiale explique la panique causée par le coronavirus

Qui de mieux qu’un expert en virus pour expliquer pourquoi l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus pourrait faire paniquer les sociétés modernes. Sur Reddit, The Zombie Survival Guide et l’auteur de la Seconde Guerre mondiale, Max Brooks, ont partagé son point de vue concernant la propagation de Covid-19, expliquant également comment il pourrait être combattu car, comme dans son roman World War Z, il n’y a pas un seul héros qui sauve l’humanité de l’extinction. Bien que cela, il a souligné que nous devons nous rappeler que “ce n’est pas la fin du monde”.

Sans plus tarder, voici l’explication de Brooks de la panique générée par cette nouvelle pandémie qui sévit dans le monde entier:

«Je pense que les êtres humains tardent à réaliser une menace. Nous voulons instinctivement nier le danger. C’est un mécanisme de défense de l’ego. Le problème est que si vous niez trop et que vous vous faites prendre sans préparation, la panique s’ensuit. Je pense que nous vidons nos institutions de santé mondiales depuis trop longtemps. Dans les pays riches comme les États-Unis, nous tenons désormais la santé publique pour acquise. Nous n’avons pas cette crainte déchirante que nos grands-parents avaient lorsque la polio et d’autres maladies frappaient la population. J’espère que cela pourrait être un signal d’alarme pour que nous dépensions l’argent nécessaire pour renforcer nos réseaux mondiaux et de santé publique. Je suis vraiment désolé que ce réveil arrive trop tard pour les personnes déjà malades. Le coronavirus est aussi dangereux que nous le permettons. Ce n’est pas la fin du monde, mais nous devons le prendre au sérieux, mettre en œuvre des mesures pour enrayer la propagation, mettre en commun les ressources du gouvernement et de l’industrie derrière un vaccin et un traitement. En tant que citoyens normaux, nous devons penser à ce que nous pouvons faire: prendre des distances sociales, se laver les mains, éviter les foules et, pour l’amour de Dieu, rester à la maison si vous êtes malade! Nous ne pouvons pas simplement penser à “est-ce que je peux l’obtenir?” Nous devons penser à “qui puis-je infecter?” Nous avons le pouvoir de changer cela, mais nous devons prendre les bonnes décisions. “

Actuellement la pandémie Covid-19 Il se trouve dans 126 pays, avec plus de 137 000 cas confirmés de patients infectés par un coronavirus.

