Un autre acteur est venu à la défense de Tyler Perry après avoir été critiqué par Spike Lee

Le personnage Madea de Tyler Perry est son personnage le plus populaire et le plus aimé de sa base de fans. Introduit pour la première fois dans ses pièces de théâtre, il a réussi la transition de Madea au cinéma et a élargi la franchise basée sur l’esprit, le sens et la sagesse de Madea. Les critiques ont fait part de leurs préoccupations concernant le personnage de Madea, notamment le collègue de Perry, Spike Lee.

Tyler Perry | JEAN-BAPTISTE LACROIX / . via .

Lee, dont les films sont davantage axés sur la conscience sociale, a exprimé dans le passé le sentiment que Madea et d’autres œuvres de Perry alimentaient les stéréotypes négatifs de l’expérience des Noirs. Les fans ont continué à soutenir Perry, tout comme certains de Black Hollywood, y compris l’acteur Clifton Powell.

Un récapitulatif des critiques de Spike Lee envers Tyler Perry

Lee n’était pas un fan du travail de Perry au début et il l’a fait savoir chaque fois qu’il lui était demandé lors des interviews. Au cours d’une discussion télévisée, il a expliqué pourquoi il était contre le caractère de Perry.

Source: Instagram

Chaque artiste devrait être autorisé à poursuivre ses efforts artistiques, mais je pense toujours qu’il y a beaucoup de choses aujourd’hui qui sont de la «coquetterie» et de la bouffonnerie. Je sais que cela rapporte beaucoup d’argent et bat des records, mais nous pouvons faire mieux. Je suis un grand fan de basket-ball, et quand je regarde les matchs sur TNT, je vois ces deux publicités pour ces deux émissions (“Meet the Browns” et “House of Payne” de Tyler Perry) et je me gratte la tête. … Nous avons un président noir et nous retournons à Mantan Moreland et Sleep ‘n’ Eat?

Source: YouTube

Perry a riposté à Lee à plusieurs reprises, lui reprochant d’avoir parlé sur un forum public au lieu de lui parler directement de sa réfutation. Il a également mis au défi Lee d’interdire avec lui et de fusionner leurs idées sur un projet collaboratif pour apprendre les uns des autres contre la querelle publique.

Source: YouTube

Lee a finalement changé son air sur Perry et l’a reconnu pour ses talents. Il était même présent à la cérémonie d’ouverture du dévoilement des nouveaux studios Tyler Perry en octobre 2019.

Clifton Powell a défendu Tyler Perry après les critiques publiques de Spike Lee

Powell était une personne qui n’appréciait pas non plus les commentaires de Lee et son dénigrement public perçu d’autres artistes noirs. Lors d’une interview avec The Russ Parr Morning Show après les commentaires de Lee, Powell a déclaré que Lee devrait se concentrer davantage sur l’embauche de personnes de couleur comme Perry et que Lee devrait s’abstenir de marcher sur les orteils de Perry.

Source: Instagram

«Il ne m’a jamais embauché, je m’en fiche vraiment, car je ne voudrais jamais travailler avec lui. Tyler [Perry] a trouvé son genre », a déclaré Powell. «Le problème d’être afro-américain dans le cinéma en tant que producteur, vous devez être si inquiet de marcher sur les pieds. Nous n’avons que quelques débouchés en termes de dimensions que nous sommes en tant que peuple. Nous nous concentrons parce qu’il n’y a pas assez de dimensions de ce que nous faisons. »

Clifton Powell explique ses précédents commentaires sur Spike Lee dans une interview avec YouTube “Comedy Hype”

Dans une interview d’octobre 2019 avec Powell sur Comedy Hype, Powell a expliqué pourquoi il avait fait les commentaires sur Lee en premier lieu et insisté pour que la déclaration s’applique à tous les artistes noirs.

Source: Instagram

«Ce que j’essayais vraiment de dire, c’est que je ne respecte personne, ni moi, ni mon fils ou ma fille, qui va à la presse croisée, c’est-à-dire la presse blanche, et abat un frère ou une sœur qui essaie de venir dans cette entreprise », at-il dit. «Nous devons nous soutenir mutuellement, nous devons croire les uns aux autres.»

Source: Instagram

Powell a déclaré qu’après que ses commentaires soient devenus viraux, lui et Perry ont parlé au téléphone et Perry lui a révélé qu’il avait eu une conversation avec Lee au sujet de ses problèmes – ce qui a ravi Powell. “Je pense que c’est ainsi que cela devrait être géré”, a déclaré Powell en ce qui concerne Perry et Lee lors de la conversation personnelle.

Powell a également noté qu’il n’avait aucun problème personnel avec Lee et le respectait en tant que cinéaste et collègue créatif.