Un autre clip sombre et morne de “The Lodge” de NEON [Video]

Réalisateurs de Goodnight Mommy Severin Fiala et Veronika Franz sont de retour avec leur dernier thriller, Le chalet (revue), qui est maintenant dans les cinémas de New York et de Los Angeles via NEON, et continuera à s’étendre largement jusqu’au 21 février.

«Le Lodge suit une famille qui se retire dans sa cabane d’hiver isolée pendant les vacances. Lorsque le père est contraint de partir brusquement pour le travail, il laisse ses enfants, Aidan et Mia (c’est Jaeden Martell et Lia McHugh), confiée aux soins de sa nouvelle petite amie, Grace (Riley Keough). Isolés et seuls, un blizzard les piège à l’intérieur de la loge alors que des événements terrifiants invoquent des spectres du passé sombre de Grace. “

Grace est une survivante culte et est hantée par son passé alors que le trio est coincé dans la cabine de vacances de la famille. Dans ce clip, Grace se glisse à travers la cabine et mène à une fenêtre où la neige a été criblée d’anges de neige inquiétants.

Meredith Borders a passé en revue le film pour nous l’année dernière, en écrivant: «Chaque choix dans ce film est conçu pour le plus grand inconfort, ce qui crée un assaut incessant de malaise.»