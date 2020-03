Un autre personnage de MCU mort serait revenu dans Doctor Strange dans le multivers de la folie

Peu de détails concrets ont été révélés sur Docteur étrange dans le multivers de la folie, Mais le titre nous dit que nous pouvons nous attendre à ce que le Sorcier suprême de Benedict Cumberbatch voyage à travers différentes dimensions. Ce que cela permet à Marvel, c’est de ramener toutes les anciennes stars du MCU qu’elles veulent en tant que doppelgängers de leurs personnages précédents. En fait, quelques-uns de ceux qui ont déjà été liés à la suite incluent Quicksilver et Vision.

Un autre qui a été suggéré auparavant en tant que rapatrié potentiel est l’Ancien et We Got This Covered peut maintenant confirmer que cela semble probable, comme nos sources – les mêmes qui nous ont parlé des émissions de télévision de She-Hulk et Mme Marvel avant ils ont été annoncés – nous ont informés que Tilda Swinton serait de retour pour Doctor Strange 2. Dans ce cas, cependant, il semble que l’Ancien reviendra par la sorcellerie plutôt que par des moyens de science-fiction.

Nous entendons que le mentor de Strange jouera un rôle assez important dans le film, revenant en tant qu’esprit pour servir de bon guide au médecin lors de son voyage à travers l’univers. Le docteur Strange de 2016 n’a pas confirmé que l’âme de l’Ancien avait survécu à sa mort, mais étant donné sa maîtrise du plan astral, ce n’est pas trop un bond pour qu’elle devienne une sorte de fantôme de la Force dans le film de suivi.

Comme vous le savez sans doute maintenant, Scott Derrickson s’est séparé du projet en janvier en raison de différences créatives avec Marvel, laissant le réalisateur de Spider-Man Sam Raimi entrer en pourparlers pour prendre le relais. De même, le script original de Jade Bartlett est en train d’être poinçonné par le showrunner de Loki Michael Waldron. Bien que l’histoire générale devrait rester la même – y compris avec Nightmare en tant que méchant principal – de grands changements se produiront sans aucun doute avec le changement de cinéastes. L’un d’eux est que Tobey Maguire pourrait (MAI) passer pour sa version de Peter Parker. Doigts croisés.

Docteur étrange dans le multivers de la folie doit arriver dans les salles en mai 2021, donc le tournage devra commencer très bientôt si ça doit faire cette date. Comme toujours, surveillez cet espace pour en savoir plus.