Un autre ragoût est harcelé sexuellement dans la série

Au-dessous du pont Sailing Yacht, un groupe d’invités charter a fait des remarques indésirables et inappropriées à l’égard du deuxième ragoût Madison Stalker.

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Stalker émet des remarques sexuellement explicites de la part des invités, mais est également soulevé physiquement du sol. Elle demande à l’invité qui l’a récupérée de la déposer, mais il continue de soulever Stalker comme si elle était un poids libre. Les téléspectateurs ont été scandalisés et bouleversés, beaucoup se rendant sur Twitter pour exprimer leur dégoût.

“Ces invités sont tout droit intitulés, des trous ** misogynes”, a partagé un spectateur sur Twitter. “Je dirais que j’espère qu’ils sont gênés de leur comportement, mais je ne pense pas qu’ils soient assez intelligents pour être conscients d’eux-mêmes.” D’autres ont partagé la même opinion sur Twitter avec plusieurs personnes qui ont déclaré que le comportement était tout simplement inacceptable.

Stalker dit que vous devez parfois «le sucer»

Le comportement des invités a été abordé dans Watch What Happens Live with Andy Cohen. Le matelot de pont Parker McCown et le troisième ragoût Georgia Grobler sont apparus comme invités dans le talk-show de fin de soirée. Stalker était également dans le public et Cohen lui a posé des questions sur les incidents.

Cohen a souligné que lorsque Stalker s’est tourné vers McCown, il lui a dit de le sucer de manière détournée. McCown dit qu’il regrette de lui avoir dit d’arrêter ce comportement. “Madison travaille et cela l’a égarée”, a-t-il déclaré. “C’était étrange.” Ajoutant que lorsqu’elle est venue le voir, il lui a dit qu’il était là pour la soutenir. Il est également resté avec Stalker tard dans la nuit pour assurer sa sécurité.

Stalker dit qu’elle avait l’impression de devoir aspirer et continuer à travailler. “Le yachting est une industrie très étrange”, a déclaré Stalker. «J’ai déjà été matelot de pont, j’ai été hôtesse de l’air. Mais vous entrez en quelque sorte dans ces réalités où vous avez presque l’impression de devoir aspirer les choses. » Elle ajoute qu’elle ne voulait pas en faire autant et ce n’est pas la première fois qu’elle est harcelée alors qu’elle travaille sur des yachts.

Le ragoût en chef Jenna MacGillivray était également contrarié par le comportement des invités et ne savait pas à quel point ils étaient devenus incontrôlables. Elle a répondu à un tweet d’un téléspectateur qui pensait qu’elle ignorait le comportement. «Pour info, ni moi ni le capitaine n’avons été informés de la fête scandaleuse qui s’est produite, ni du fait que Lenny ait touché Madison. Quand j’ai entendu le lendemain matin, j’ai demandé pourquoi personne qui était debout ne nous avait réveillés. Vous pouvez m’appeler paresseuse, mais je n’aurais jamais laissé cela se produire et ni le monde Glenn », a-t-elle fait remarquer.

D’autres ragoûts «sous le pont» ont également été harcelés

Stew Simone Mashile de Under Deck a également été harcelée la saison dernière. L’invité masculin principal a insisté pour faire constamment des remarques sur l’apparence de Mashile tout au long de la charte. Le ragoût en chef Kate Chastain a finalement déplacé Mashile dans la buanderie pour diffuser la situation. Les téléspectateurs ont applaudi la décision de Chastain de déplacer Mashile après que l’invité n’a cessé de commenter le ragoût.

Au cours de l’épisode de la saison dernière, le capitaine Lee Rosbach a tweeté: “Bon appel à éloigner Simone du @Kate_Chastain principal.”

Cependant, Chastain a été confronté à un autre ragoût qui a été harcelé pendant la saison 5. Les invités ont fait des commentaires ouvertement sexuels sur l’apparence de Jen Howell. De plus, un couple sur la charte a barricadé Howell dans une pièce. La femme dans la pièce a dit à Howell: “Tu n’as pas le droit de partir.”

À l’époque, Chastain a dit à Howell que c’était elle qui émettait des signaux mitigés aux invités. Elle a ajouté que les invités étaient ivres et laisser aller.