Un autre redémarrage de Planet of the Apes serait en cours de développement

La planète des singes prend un cours très inattendu … encore une fois. Après que la dernière trilogie de la franchise, qui a commencé avec le redémarrage de Rise of the Planet of the Apes en 2011, ait reçu un accueil plus ou moins positif du fandom, il semble que Disney ait l’intention de relancer l’histoire. Alors que nous savions déjà que la Maison de la souris avait l’intention de faire un nouveau film de la planète des singes car il a été annoncé qu’il avait engagé le réalisateur de Maze Runner, Wes Ball, pour écrire et réaliser le film. Mais jusque-là, nous ne savions pas que ses plans étaient plus qu’ambitieux.

Maintenant, selon Discussing Film, parmi les multiples plans de Disney est le redémarrage de la franchise Planet of the Apes, avec une histoire plus alignée sur le film original de 1968. Mais oui, il faut dire que ce dernier n’est qu’une pure spéculation. Avec Wes Ball, Daniel Dorrance, directeur artistique et concepteur de production pour Maze Runner, travaillera ensemble au redémarrage de Planet of the Apes, sous la production de David Starke et Joe Hartwick Jr.

S’il s’avère que la nouvelle franchise Planet of the Apes ne sera pas une suite de la trilogie précédente, nous pouvons nous attendre à ce que l’histoire soit tout aussi intrigante que la version originale, basé sur le roman homonyme de Pierre Boulle. Comme vous vous en souvenez, le premier film de la franchise a présenté l’aventure d’un astronaute qui croyait qu’il était tombé sur une planète inconnue habitée par des singes, où les êtres humains étaient les êtres les plus primitifs connus. C’était en fait sur Terre.

Tout semble indiquer que le nouveau film de la Planète des singes commencera à tourner cette année, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’il soit prêt d’ici 2022.

