Un autre regard sur l’histoire de Richard Jewell – / Film

L’année dernière, Richard Jewell, de Clint Eastwood, est sorti en salles et est devenu embourbé dans la controverse pour la façon dont il dépeignait un journaliste, joué par Olivia Wilde. Bien que le film n’ait pas très bien fonctionné au box-office, il a reçu des éloges – et a même valu à sa co-star Kathy Bates une nomination aux Oscars. Maintenant, la série Manhunt va également prendre une fissure dans l’histoire de Richard Jewell avec Manhunt: Deadly Games. Alors que le film d’Eastwood est resté axé principalement sur Jewell, Deadly Games étend sa portée et sa concentration. Regardez la bande-annonce de Manhunt: Deadly Games ci-dessous.

Si vous ne connaissez pas l’histoire de Richard Jewell et n’avez pas vu le film de Clint Eastwood, voici l’essentiel: Richard Jewell était un agent de sécurité aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. Il a découvert des bombes à pipe dans un sac de sport et a dégagé la zone juste avant leur explosion. La bombe a blessé 111 personnes et en a tué un, mais le résultat aurait pu être bien pire si Jewell n’avait pas découvert la bombe. Malheureusement pour Jewell, le FBI, puis les membres de la presse, ont rapidement pensé qu’il avait lui-même posé la bombe, et l’attention a rapidement ruiné sa réputation.

Manhunt: Deadly Games raconte cette histoire – mais elle va aussi plus loin. Le film d’Eastwood n’a pas vraiment consacré beaucoup de temps au vrai kamikaze – Eric Rudolph. Deadly Games le fait, avec Jack Huston jouer Rudolph. Et la série parle autant de sa chasse que de l’incident impliquant Jewell. Voici le synopsis:

MANHUNT: DEADLY GAMES racontera l’une des chasses à l’homme les plus importantes et les plus complexes sur le sol américain – la recherche du bombardier du parc olympique d’Atlanta en 1996 – et la tempête médiatique qui a dévasté la vie de Richard Jewell dans son sillage. Avec leur héritage en jeu et les divisions au sein des communautés attisées, les enquêteurs doivent choisir ce qui est le plus important à défendre: leur réputation ou la vérité.

Il s’agit de la deuxième saison de l’émission Manhunt, qui est décrite comme «une véritable série d’anthologie du crime plonge profondément dans les esprits sombres et tordus des terroristes et suit les âmes courageuses qui les traquent.» La première saison était consacrée à l’Unabomber .

Cameron Britton, si mémorable que Ed Kemper sur Mindhunter, joue Jewell ici. Les autres acteurs incluent Gethin Anthony comme Jack Brennan, Carla Gugino comme Kathy Scruggs, Arliss Howard comme Earl Embry, Kelly Jenrette comme Stacey Knox, et Judith Light comme Bobi Jewell. La série arrive le 3 février. Les dix épisodes de la série d’anthologie d’une heure seront diffusés sans publicité exclusivement sur la plateforme On Demand de Spectrum.

