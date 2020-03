Un avion militaire russe s’écrase en Crimée

Moscou.— Un chasseur russe Su-27 s’est écrasé dans la mer Noire lors d’un vol de routine, a rapporté le ministère russe de la Défense.

Le combattant a envoyé un signal d’urgence alors qu’il était à 50 kilomètres de Feodosia (Crimée, Russie).

Un avion AN-26, un hélicoptère Mi-8 et un navire anti-sous-marin, ainsi que des bateaux civils qui se trouvaient à proximité immédiate du lieu de l’accident, participent à l’opération de sauvetage.

Malgré le fait qu’un avion AN-26, un hélicoptère Mi-8 et un navire anti-sous-marin aient été déployés pour rechercher les personnes à bord, la recherche a été entravée en raison des conditions météorologiques.

Les chasseurs Su-27 font partie de l’armée de l’air russe et sont conçus pour mener des combats aériens à courte et longue portée, ainsi que pour intercepter et détruire des avions et des drones.

Pour le moment, on ne sait pas avec certitude s’il y a des survivants.

