Un bébé qui souffrait déjà de problèmes cardiaques a maintenant COVID-19. La famille demande nos prières

“Prenez ce virus au sérieux”

Nous savons que le coronavirus peut être plus risqué pour ceux qui ont une condition médicale préexistante. Bien qu’il existe des cas connus où beaucoup ont surmonté le virus, nous ne devons pas cesser de prêter attention à cette nouvelle maladie.

La mère d’Erin Bates, Emma, ​​le sait très bien, car sa petite fille, après avoir surmonté une maladie cardiaque, fait maintenant face à un nouvel ennemi, COVID-19.

La petite fille est née avec des problèmes dans sa trachée et a eu besoin de mois de traitement. Les médecins étaient optimistes quant au processus de la petite fille.

Maintenant, après avoir combattu des mois contre son état, Erin a été infectée par un coronavirus et elle est assistée par une machine à oxygène à Liverpool, en Angleterre, a rapporté le Daily Mail.

Pour le moment, seule la mère est à ses côtés. Son père est mis en quarantaine à son domicile de Manchester.

Ses parents sont optimistes car ils ont vu que leur petite fille avait déjà surmonté une maladie. Ils ont essayé pendant plus de 10 ans d’être parents et maintenant, ils sentent qu’il n’est pas temps pour elle de quitter son côté.

Tout en louant le personnel médical et le traitement réservé à la petite fille, la mère se sent “terrifiée” à cause de la façon dont les gens ne font pas attention au virus.

«Les gens ne prennent toujours pas cela (de la quarantaine) au sérieux et cela me dérange. Je le prends personnellement ».

“Même avant la mise en quarantaine, lorsque nous sommes allés dans un supermarché, nous craignions que notre fille soit sensible aux virus, mais les gens il ne semble pas comprendre le concept de distanciation sociale ».

Emma partage leur inquiétude de perdre la petite fille alors elle a demandé à tout le monde de lui lire une faveur.

“S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ayez Erin dans vos prières. Nous ne pouvons pas la perdre par ce virus. Elle a beaucoup lutté – nous avons besoin d’elle, elle nous complète ». Il est lu dans un article Facebook.

“J’espère que ceux qui n’ont pas pris ce virus au sérieux lisez ceci et réfléchissez-y. Concluez.

Le coronavirus n’est pas une maladie à prendre à la légère. Partagez cette note pour que tout le monde prenne soin de rester à la maison.