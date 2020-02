La semaine dernière dans ‘Grey’s Anatomy’ Nous avons assisté à plusieurs pauses amoureuses. D’un côté, DeLuca a décidé de mettre fin à sa relation avec Meredith après cela, il s’est séparé du cas de Suzanne, le patient chez qui il a été renversé jusqu’à ce qu’il trouve la maladie qui le menait à la mort. D’un autre côté, Amelia a compris qu’elle n’avait besoin d’aucun homme pour se sentir aimée, alors elle a choisi de rompre avec Link après avoir confirmé qu’il n’allait pas subir le test pour connaître la paternité du bébé qu’il attend. En même temps, nous avons vu comment Jo continue sans nouvelles de Karev, bien qu’il était sur le point de répondre à un message de Meredith. En outre, Kim a révélé à Schmitt que sa famille ne savait pas qu’il avait un petit ami.

dans cette Quinzième épisode de la seizième saison de “Grey’s Anatomy”, intitulé “Snowblind”, et qu’en Espagne, nous pouvons voir grâce à Fox Life, Meredith et Carina s’inquiéter à nouveau de l’état d’Andrew quand il décide de se porter volontaire pour participer à une mission compliquée pendant une tempête de neige, mettant sa vie en danger. Pendant ce temps, Bailey reste déterminé à aider Joey à avoir un avenir meilleur. Pour sa part, Richard se tourne vers la formation d’un nouvel interne à l’hôpital, et Teddy commence à lier ses extrémités et les doutes sur Owen et sa relation avec Amelia sont de nouveau présents.

Tout risquer pour le bien des patients

Cormac et Meredith dans ‘Grey’s Anatomy’

Ce n’est pas la première fois qu’un blizzard ou une tempête complique la vie et l’œuvre des protagonistes de «Grey’s Anatomy». En fait, c’est l’une des excuses les plus crédibles pour remplir l’hôpital des patients et tester le professionnalisme des chirurgiens experts et des résidents. De plus, pour ajouter plus d’émotion à la question, ils ont cette fois fait DeLuca décide de jouer sa propre vie marcher vers un autre centre et pouvoir apporter un foie pour une fille sur le point de mourir Si vous ne recevez pas la greffe. Depuis le chapitre précédent, il a réussi à trouver la clé de ce qui est arrivé à Suzanne, Andrew est plus ravi que jamais, quoi qu’en pensent les autres, en particulier Meredith et Carina.

Au lieu d’oublier DeLuca, le médecin Gray continue de le regarder constamment pour l’empêcher de jeter tout le travail accompli jusqu’à présent. La même stratégie suit Carina, parce qu’elle craint que son frère n’ait hérité de la même maladie que son père. Cependant, tous ces efforts sont vains, car Andrew a commis la folie de marcher à une température extrême et sans protéger ses mains, ce qui les a fait geler et rester dans l’air s’il parvient à les faire retrouver leur état normal. Les avis des gens qui l’entourent entrent par une oreille et sortent par l’autre, comme il ne pense qu’à sauver la vie de ses patients, quel qu’en soit le prix. Cette pensée lui a non seulement coûté de se tromper avec Meredith et sa sœur, mais elle pourrait aussi lui enlever son avenir professionnel s’il ne commence pas à se rendre compte que dans cette vie tout a une limite.

Cependant, comme nous avons pu le vérifier, la vie des patients revient au centre de la scène, se passionner pour les cas médicaux complexes Heureusement, ils se concrétisent, car la fille a réussi à se sauver. Dans cette ligne est l’histoire d’un femme enceinte entrant dans la salle d’urgence inconscient après avoir été écrasé accidentellement par votre propre partenaire. L’action et les compétences médicales des chirurgiens lui ont sauvé la vie, comme cette fois où le Dr Torres a été victime d’un accident de la circulation et a dû faire l’impossible pour la maintenir en vie, ainsi que le bébé. On aime voir ces types de cadres qui nous rappellent que le travail et l’effort ont toujours leur récompense, même si parfois cela semble être une chose miracle.

Poursuivez vos rêves

Bailey aide Joey dans ‘Grey’s Anatomy’

Quoi Richard Webber n’est pas à son meilleur moment personnel ou professionnel Ce n’est pas nouveau. On n’aime pas le voir comme ça, donc on est content de voir que l’arrivée de Tess Desmond, un nouveau résident, rend cette illusion pour enseigner et former de nouveaux médecins. Dommage que tout se désagrège quand, dans une grande torsion de script, on découvre que c’est en fait un patient que Schmitt avait perdu. La femme voulait juste apprendre dans le laboratoire avec le reste des étudiants, son intention n’avait jamais été d’entrer dans la salle d’opération, mais la proposition de Webber était trop gourmande pour la rejeter, surtout si l’on considère que son rêve était d’être chirurgien.

Son histoire est de celles qui vous enthousiasment, une vie pleine d’obstacles, où les maladies lui ont enlevé son temps et la possibilité de faire ce qu’il désirait le plus pendant que le reste du monde progressait. Maintenant, il survit en tant que serveuse et abandonne son rêve, c’est pourquoi il a commis cette petite folie de se faire passer pour un résident. Étonnamment, qui a eu un coup de main, même après avoir été trompé, a été Richard lui-même. Le chirurgien vétéran a vu en elle quelque chose qui lui fait croire qu’elle peut être un grand médecin si elle termine le diplôme. La confiance est tellement Webber a osé montrer ses mains tremblantes, un détail qui déclenche toutes les alarmes, cela pourrait être un avertissement que le futur professionnel de Webber est sur le point de se terminer.

Pour sa part, Bailey continue de resserrer ses liens avec Joey, le garçon qui a passé toute son existence dans des familles d’accueil. Son intention n’est pas de se résigner à n’accepter que ce qui l’a touché dans la vie et à lutter pour avoir un avenir meilleur. Joey s’est révélé être très intelligent, courageux, mature et une bonne personne, suffisamment de détails pour que Bailey ait décidé offrir à votre maison de faire partie de votre maison. Après les derniers épisodes dans lesquels Miranda s’est tournée pour aider le jeune homme, ce mouvement était peut-être évident, mais il est toujours une belle histoire sur de nouvelles opportunités et au sujet de la croyance que la famille n’est pas toujours celle du sang, ils peuvent aussi être ces gens qui vous serrent la main, vous ouvrent la vie et vous offrent tout ce qu’ils ont pour faire de vous une meilleure personne et ne jamais manquer de bonheur.

Quand l’amour fait mal

Owen et Avery dans ‘Grey’s Anatomy’

Même si Lien est un personnage qui a su faire une brèche dans la série, dernièrement son la présence est liée à celle d’Amelia, donc, si cela n’apparaît pas, l’intérêt de la figure du chirurgien orthopédiste s’effondre complètement. De plus, cet état de dépression dans lequel il est embourbé ne contribue pas et n’a aucun intérêt. Sans Amelia, la seule option qui lui reste est son amitié avec Jo, mais comme elle n’a pas une très bonne course en l’absence de nouvelles de Karev, à la fin nous nous retrouvons avec un personnage gâché. Il ne reste plus qu’à attendre que son complot soit réactivé avec le Dr Shepherd, soit pour mettre fin à sa relation pour toujours ou pour reprendre son histoire d’amour et oublier le passé pour donner à la famille une chance de se former.

En outre, Lien agace presque les plans d’Amelia quand dévoile presque devant Teddy les doutes sur la paternité du bébé. Cependant, il n’a pas fallu beaucoup plus de temps à Teddy pour revenir à l’éternelle incertitude concernant la relation entre Owen et Amelia. Il croit que l’absence du Dr Shepherd est liée à Hunt, un soupçon que Maggie l’efface en confirmant qu’il n’est pas fou et qu’il a raison avec ses pensées. Voici le problème principal et la grosse erreur qui nous ramène à cette boucle constante que nous pensions avoir déjà quittée. Donc, fruit de la colère de connaître cette nouvelle, Teddy s’emballe et se rend à l’hôtel de Koracick, se jetant dans ses bras et l’embrassant. Au lieu de demander à Hunt, il a décidé d’agir ému par la douleur, ce qu’il regrettera, provoquera de nouveaux conflits et rouvrira de vieilles blessures.

L’amour continue de faire des ravages parmi nos protagonistes. Non seulement le couple formé par Amelia et Link et Meredith et Andrew s’est brisé, mais il semble maintenant qu’Owen et Teddy auront également des problèmes lorsque leur histoire semblait déjà canalisée. Ce ne sont pas les seuls, Jo a compris que Karev l’a quitté parce que ce qu’il avait dit était un mensonge, parce qu’il ne voyageait pas avec sa mère. Nous ne savons pas quelle raison a conduit Alex à agir de cette manière, mais il semble que ce mystère sera éclairci dans le prochain épisode. L’avance indique que, finalement, nous aurons la réponse au grand doute dans un chapitre qui impliquera Les derniers adieux d’Alex Karev. Nous devons attendre pour voir si la justification est à la hauteur, car c’est un personnage très cher qui mérite une sortie digne.

