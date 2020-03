Un Blumhouse Frankenstein pourrait-il être le suivant? – / Film

Maintenant que The Invisible Man est un énorme succès pour Blumhouse, plus de redémarrages de monstres universels sont presque garantis. Universal a déjà le spin-off de Dracula, Renfield, ainsi que la femme invisible d’Elizabeth Banks. Que pourrions-nous voir d’autre à l’avenir? Selon le chef de Blumhouse Jason Blum, la réponse est Frankenstein. Blum a récemment révélé qu’il aimerait faire un nouveau film de Frankenstein – et ce n’est pas seulement un vœu pieux. Il a en fait tendu la main aux cinéastes pour essayer de développer une nouvelle adaptation.

En invité sur le podcast The Evolution of Horror, Jason Blum a parlé un peu des futurs redémarrages de monstres universels que Blumhouse pourrait aborder dans le sillage de The Invisible Man. “Je serais ravi de faire Frankenstein”, a déclaré Blum. «J’ai chargé nos cinéastes d’essayer de comprendre Frankenstein. Encore une fois, je ne sais pas si quelqu’un d’autre le fait, je ne sais rien à ce sujet, mais j’aimerais essayer et j’attends la bonne idée… les meilleures idées me disent: «Mon Dieu, c’est si évident, pourquoi cela ne s’est-il pas produit avant? “Si nous pouvions trouver quelque chose d’aussi bon pour Frankenstein, j’adorerais essayer.”

Le commentaire de Blum n’est pas une confirmation que Blumhouse fait un nouveau Frankenstein, mais le fait qu’il dit qu’il a «chargé» ses cinéastes «d’essayer de comprendre [it] “montre qu’il est vraiment intéressé à trouver un moyen d’y parvenir. Frankenstein a déjà été adapté pour filmer d’innombrables fois. En fait, l’un des premiers films d’horreur jamais réalisés a été une adaptation de court-métrage de Frankenstein de Edison Studios en 1910.

Universal Pictures s’est impliqué dans l’histoire en 1931, avec leur adaptation cinématographique classique avec Boris Karloff dans le rôle de Monster de Frankenstein. Ce film a engendré plusieurs suites et croisements. Il existe de nombreuses autres adaptations notables, y compris l’hilarant Young Frankenstein de Mel Brooks, la prise de tête de Kenneth Branagh avec Robert De Niro, et l’adaptation récente – et assez bonne – de Larry Fessenden, Depraved.

À l’époque où Universal était à fond sur leur idée de l’univers sombre, ils avaient chargé Bill Condon de diriger un redémarrage de Bride of Frankenstein avec Javier Bardem. Ensuite, tout s’est effondré. Frankenstein est une histoire classique pour une raison, et il est compréhensible de voir pourquoi les cinéastes y reviennent si souvent. L’astuce pour Blumhouse serait de trouver quelque chose de nouveau à faire avec le matériau. L’une des choses qui a rendu le dernier homme invisible spécial est qu’il a fallu un récit familier et a appliqué quelque chose de nouveau à la procédure.

Pendant ce temps, l’avenir reste prometteur pour les redémarrages de monstres universels. En plus de Renfield et The Invisible Woman, il y a aussi un film intitulé The Monster Mash, ainsi que Dark Army de Paul Feig, qui comprend à la fois des monstres universels classiques et de nouveaux personnages.

Articles sympas du Web: