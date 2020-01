Un Boogie Wit Da Hoodie & Girlfriend Ella Bands attendent leur deuxième enfant ensemble

La petite amie de Boogie, Ella, semble être enceinte de leur deuxième enfant.



Les félicitations sont de mise pour A-Boogie Wit Da Hoodie et sa petite amie Ella Rodriguez, car ils semblent attendre leur deuxième enfant. Les deux d’entre eux sont actuellement en vacances tropicales ensemble pour célébrer l’anniversaire d’Ella. Ella, qui est une influenceuse des médias sociaux connue sous le nom d’Ella Bands, a eu 25 ans jeudi, et il semble qu’elle accueillera un petit paquet de joie avant son prochain anniversaire. Boogie a publié une vidéo sur son histoire IG, montrant la belle station balnéaire où lui et sa femme séjournent. À un moment donné, Boogie se rapproche d’Ella pour fixer ses cheveux, et on ne peut nier qu’elle est définitivement dans quelques mois.

Le couple, qui a accueilli leur premier enfant ensemble, Melody Valentine Dubose, en 2017, n’a pas encore annoncé officiellement la grossesse d’Ella. Ils semblent s’être reconstitués à un moment donné depuis mars dernier, quand un drame s’est effondré après que Boogie a affirmé qu’Ella l’empêchait de voir Melody. Ella a répondu: “Ce n’est pas de ma faute si vous attendez que je vous surprenne à tricher pour enfin nous laisser partir en tournée et maintenant ça amène Melody sachant que je ne veux plus venir.” Boogie a finalement demandé pardon, ce qui semble avoir finalement fonctionné en sa faveur.

