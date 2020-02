Un Boogie Wit Da Hoodie sort un nouvel album ‘Artist 2.0’

Un sweat à capuche Boogie Wit Da déballe un cadeau de Saint Valentin pour les fans.

Quatre ans après avoir abandonné son premier artiste mixtape, le rappeur de race Bronx livre la suite étoilée avec son troisième album studio. Exécutif produit par A Boogie, Quincy «QP» Acheampong et Sambou «Bubba» Camara, Artist 2.0 présente certains des plus grands noms du hip-hop, dont Young Thug, Roddy Ricch et DaBaby. Les 20 titres comprennent également des apparitions de Gunna, Summer Walker et Khalid.

Avant la sortie de l’album, le hitmaker de Highbridge a sorti une série de singles dont “King of My City”, “Mood Swings” et “Reply” avec Lil Uzi Vert.

Artist 2.0 suit le Hoodie SZN certifié platine 2018, qui a donné naissance à des tubes comme «Look Back at It», «Startender» et «Swervin».

Stream Artist 2.0 ci-dessous.

